Auch wenn am Freitag noch einmal Schneeflocken auf die Stadt rieselten, so liegt doch schon eine dezente Ahnung von Vorfrühling in der Luft. Ein Gastronom hat in der Waldshuter Kaiserstraße sogar schon Tische und Stühle vor sein Lokal gestellt – wenngleich noch gestapelt – und damit erwartungsfreudige Spekulationen ausgelöst: Erlauben es die Lockerungen der Corona-Verordnung, dass bald schon wieder die Straßencafés zum Verweilen einladen?

Waldshut-Tiengen Neues Corona-Testzentrum: Ab Montag kann sich jeder Bürger kostenlos auf dem Waldshuter Chilbiplatz testen lassen Das könnte Sie auch interessieren

Leider sind solche Träume der Realität voraus. Zwar sieht der Stufenplan von Bund und Ländern, frühestens ab Montag, die mögliche Öffnung vor. Doch davor sind mehrere Hürden gesetzt, informierte Jürgen Wiener vom städtischen Ordnungsamt auf Anfrage. Zunächst einmal müsse das Land seine Vorschriften anpassen, womit über das Wochenende zu rechnen sei. Aber dann muss auch das Virus mitspielen: Nur wenn die Inzidenz-Zahlen kreisweit den Wert von 100 nicht überschreiten (maßgeblich sind die Zahlen des Landesgesundheitsamts, am Donnerstag bei 77,8 und am Freitag bei 87,1), wird es was mit dem Cappuccino, dem Eisbecher oder dem Aperitif unter freiem Himmel. Und auch selbst dann wird es ein gewöhnungsbedürftiges Vergnügen sein, denn mit dem Öffnungs-Szenario sind angesichts der anhaltend kritischen Lage strenge Auflagen verbunden: Selbst wer nur schnell auf einen Espresso Platz nehmen möchte, benötigt eine Anmeldung und einen negativen Corona-Test. Wer positiv denkt, wird natürlich trotzdem das Beste daraus machen und sich schon jetzt auf den ersten sonnenbeschienenen Freiluft-Kaffee in der Fußgängerzone freuen – wann immer das auch sein mag.