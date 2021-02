Strahlende Augen gab es, als die Gewinner des 22. Waldshut-Tiengener Weihnachtsgewinnspiels nun ihre Preise entgegennahmen. Trotz Mund-Nasen-Schutz stand ihnen die Freude über ihren jeweiligen Sachpreis ins Gesicht geschrieben. Allen voran Silvia Probst aus Remetschwiel, die mit dem Hauptgewinn, einen roten Skoda Fabia im Wert von 16.500 Euro, vom Tiengener Autohaus Waser nach Hause fahren konnte.

Aufgrund der aktuellen Corona-Kontaktbeschränkungen war es den Veranstaltern – SÜDKURIER Medienhaus, Werbe- und Förderungskreis Waldshut und Aktionsgemeinschaft Tiengen – nicht möglich, wie üblich alle Gewinner und Sponsoren zu einer festlichen Preisübergabe einzuladen. Stattdessen wurde nun einzeln die Mehrheit der Gewinne unter Einhaltung der derzeit geltenden Hygieneregeln übergeben, zwei weitere Preisübergaben folgen noch.

„Das Weihnachtsgewinnspiel hat schon Tradition“, sagt Zara Tiefert-Reckermann, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Tiengen, die sich laut eigener Aussage freut, dass die Aktion trotz Corona-Krise wie in den Vorjahren umgesetzt werden konnte. „Es ist nicht selbstverständlich, dass in einer solchen Zeit so viele Geschäfte teilnehmen“, betont sie. Insgesamt gab es beim 22. Weihnachtsgewinnspiel Preise im Gesamtwert von 58.000 Euro zu gewinnen. 60 Geschäfte in Waldshut-Tiengen hatten diese zur Verfügung gestellt.

Beachtlich ist auch die Zahl der Rubbellose, die beim Gewinnspiel eingereicht wurden: 83.000 Lose wurden von den Kunden online aktiviert – das sind über 10.000 mehr als im Vorjahr 2019. „Und das, obwohl wir in der letzten Gewinnspielwoche auch noch mit dem Lockdown im Handel konfrontiert waren. Das ist schon ein starkes Ergebnis, trotz aller Widrigkeiten“, freut sich Heiko Spitznagel, SÜDKURIER-Anzeigenverkaufsleiter Hochrhein. „83.000 aktivierte Lose bedeuten auch 83.000 Einkäufe von Menschen, die den Einkauf im stationären Handel schätzen“, fügt Spitznagel hinzu.

Thomas Wartner, stellvertretender Vorsitzender des Werbe- und Förderungskreises Waldshut, ist sich sicher: „Das Weihnachtsgewinnspiel hat dazu beigetragen, vor dem Lockdown Frequenz in die Innenstädte zu bringen.“

Hauptpreis: Der schicke rote Flitzer des 22. Weihnachtsgewinnspiels ging an Silvia Probst aus Weilheim. Gesponsert wurde der Skoda Fabia Cool Plus im Wert von 16.500 Euro vom SÜDKURIER Medienhaus und dem Autohaus Waser. Dessen Geschäftsführer, Georg Frohm, überreichte den Hauptgewinn. | Bild: privat

3. Preis: Die Gewinnerin Susanne Kaiser nahm die 504 Kästen Fauna Mineralwasser im Gesamtwert von 1254 Euro entgegen. Der Getränke-Betriebswirt Maximilian Wagner (rechts) überreichte den Preis und Lagermeister Andreas Kaiser unterstütze. | Bild: privat

4. Platz: Über den Heimarbeitsplatz im Wert von 1.017 Euro freut sich Gabriele Schneider. Den Preis überreichte Alexander Walther von Expert Octomedia. | Bild: privat

5. Preis: Den Gutschein für eine frei planbare Küche des Küchenateliers Fischer im Wert von 1000 Euro hat Marian Schreier (rechts) gewonnen. Übergeben wurde der Preis von Christian Siemund. | Bild: privat

6. Preis: Über eine Roxxane Leggera Stehleuchte von Seipp Wohnen freut sich Nele Schmidt. Geschäftsführer Jochen Seipp überreichte die Lampe im Wert von 870 Euro. | Bild: privat

7. Preis: Siegfried Pflüger, Geschäftsführer der Stadtwerke Waldshut-Tiengen, übergab die Jahres-Parkkarte der Gewinnerin Jutta Bär. Der Preis hat einen Wert von 850 Euro. | Bild: privat

9. Preis: Andreas Mayerhöfer von Brille & Design überreichte seiner Gewinnerin Kerstin Pohl den Brillengutschein im Wert von 700 Euro. | Bild: privat

10. Preis: Silvia Knöpfle von der Sparkasse Hochrhein (links) überreichte den Gewinn an Katrin Schwab. Gesponsert wurde ein Einkaufsgutschein im Wert von 700 Euro. | Bild: privat

11. Preis: Die Marktapotheke in Tiengen sponserte einen Gesundheitskorb im Wert von 600 Euro. Überreicht wurde der Gewinn von Dirk Geiger (links) an Tobias Zumkeller. | Bild: privat

12. Preis: Christine Spitznagel (rechts) ist die glückliche Gewinnerin eines Samsung LED-TV im Wert von 599 Euro. Sylvia De Paola von Albiez Creativ- und Designbau hat den Preis übergeben. | Bild: privat