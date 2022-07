von Susanne Schleinzer-Bilal

Ehrungen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Kirchenchors in Waldshut. „310 Jahre Chorgesang werden heute geehrt“, freute sich die Vorsitzende des Kirchenchors, Angelika Laubis. Die betreffenden Mitglieder wurden vom Diözesan-Cäcilien-Verband der Erzdiözese Freiburg geehrt.

Für 25 Jahre Chorleitung wurde Anne Roosmann geehrt, Elfi Stoll, Erika Gamp, Sabine Granacher und in Abwesenheit Angelika Beckmann-Auer wurden für je 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Irene Huber wurde für 60 Jahre geehrt, Rudi Huber sogar für 65 Jahre, zusammen mit dem ehemaligen Chorleiter Günter Agricola. „Bleibt weiterhin bei der Stange“, bat Laubis die Jubilare.

2019 begleitete der Chor 14 heilige Messen musikalisch. Ein Höhepunkt sei die Messe am 28. Dezember gewesen, wo er zusammen mit dem Kirchenchor Mariä Himmelfahrt Tiengen und der Singschule Do Re Mi das Weihnachtsoratorium von Herzogenberg aufgeführt hatte. Auch über die Jahre 2020 und 2021 berichtete Angelika Laubis. Fastnachtsmontag sei die letzte Aktion gewesen, dann sei der lockdown gekommen. „Wir durften irgendwann wieder singen. Lasst uns zuversichtlich in die Zukunft schauen und auf Gottes Beistand vertrauen“, reimte sie.

„Schön, dass alle wieder da sind, Gesang und Musizieren gibt eine enorme Kraft“, fuhr Chorleiterin Anne Roosmann fort. „Singt in die Zukunft hinein, danke, dass wir in dieser guten Chorgemeinschaft agieren, mein Wunsch wäre, dass dieses gute Miteinander im Chor bleibt.“ Ein anderer Wunsch sei sich zu öffnen, „so dass die jungen Leute sagen, dieser Chor ist aber nett“. Roosmann fügte hinzu: „Die Jungen sind für uns so wichtig.“ Schön sei es auch immer wieder gemeinsam zu musizieren, wie an Pfingsten mit den Chören aus Lauchringen und Dogern oder an Fronleichnam mit der Stadtmusik, freute sich die Chorleiterin.

Pater Romuald Pawletta, der selbst Musiker ist, erklärte: „Musik ist ein Heilungsdienst, eine Gabe und eine dankbare Aufgabe, denn Musik hilft den Menschen.“