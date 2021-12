von Susanne Schleinzer-Bilal

10.000 Euro für den Dachverband Kinderhospiz e. V. in Lenzkirch überreichten der Geschäftsführer der Stoll-Vita-Stiftung, Matthias Maier, und die Vorsitzende der Stiftung, Adelheid Kummle, der Geschäftsführerin des Dachverbands Sabine Kraft. Sie hat schon eine genaue Vorstellung, was sie mit dem Geld machen wird: „Ein Teil fließt in das Oskar-Angebot (ein rund um die Uhr besetztes Sorgentelefon), ein Teil ist für Herzenswünsche und Familien in der Region vorgesehen“, erklärte die Geschäftsführerin mit einem Strahlen.

In Deutschland seien 50.000 Jugendliche unheilbar krank. Meist leiden sie an Stoffwechselerkrankungen oder Muskelschwund. „Wohin mit schwerkranken jungen Erwachsenen, deren letzter Wunsch vielleicht Party machen ist?“ Da sei ein Hospiz für Erwachsene nicht geeignet. Auch Kinder hätten ein Recht auf Glück, vor allen Dingen in der letzten Lebensphase. Das Projekt Kinderhospiz sei relativ jung, es besteht seit etwa 30 bis 35 Jahren. Sabine Kraft engagiert sich seit 17 Jahren für das Projekt, das sei aus einer persönlichen Erfahrung heraus gekommen.

Der Verband Der Dachverband Kinderhospiz e. V. hat seinen Sitz in Lenzkirch. Geschäftsführerin ist Sabine Kraft. Der Dachverband unterstützt stationäre Kinderhospize und ambulante Kinderhospizdienste. Er ist Ansprechpartner für Ärzte, Kliniken, Kostenträger, Wirtschaft und Wissenschaft, Spender und Förderer. Unter dem Hilfeportal „Frag-Oskar.de“ oder der Telefonnummer 0800/88884711 werden rund um die Uhr kostenlos und anonym Hilfsangebote vermittelt, informiert, emotional entlastet, in Krisensituationen gestärkt.

„Ein Kinderhospiz ist nicht nur zum Sterben da“, betonte Kraft. In diesem Thema stecke auch viel Lachen und Glück. Oft sei die ganze Familie dabei, die durch den Aufenthalt im Hospiz Entlastung erfahren könnte, oder auch in ihrer Trauer begleitet würden. „Das Thema Sterben ist immer noch ein Tabu, vor allem wenn es Kinder betrifft“, verdeutlichte Kraft. Wichtig sei eine gute Versorgung dieser Kinder.

In Deutschland gibt es laut Kraft 17 stationäre Kinderhospize, mit Wartezeiten von einem Jahr. Es gibt eines in Stuttgart, in Freiburg ist ein weiteres geplant. Froh sei sie über die Geschäftsstelle in Lenzkirch und über eine kleine Geschäftsstelle in Berlin. „Sonst hört uns die Politik nicht“, sagte sie und ergänzte: „Ich liebe meine Arbeit, man bekommt so viel Freude geschenkt.“