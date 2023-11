Tiengen – Stöbern und Kaufen nach Herzenslust zum kleinen Preis heißt es am Samstag: Zwischen 16 und 20 Uhr geht der Nachtflohmarkt der PVD Tiengen über die Bühne. Vor den Türen gibt es an Ständen Weihnachtsartikel und drinnen alles, was das Secondhand-Kaufhaus zu bieten hat, zum halben Preis. Wolfgang Frech, Leiter des PVD-Zweckbetriebs, und Mitarbeiterin Heidi Koch, die den Flohmarkt maßgeblich organisiert hat, sagen, dass man richtige Schnäppchen machen kann.

Möbel, Elektrogeräte, Bücher, Textilien, Bilder, Spielzeug, Porzellan, Dekoartikel und Unzähliges mehr: Die Angebotsbreite ist groß. Auch kulinarisch ist beim Nachtflohmarkt einiges geboten. Vor den Türen gibt es Kaffee und Kuchen auf Spendenbasis sowie Gegrilltes und Glühwein zu vernünftigen Preisen. Seit vielen Wochen laufen die Vorbereitungen. Besonders schöne Sachen haben die PVD- Mitarbeiter zurückgehalten. Sie werden erstmals beim Flohmarkt präsentiert. Weiterhin wartet beim diesjährigen Nachtflohmarkt eine besondere Überraschung zum Anschauen und Bestaunen auf die Besucher: Michael Bauhofer hat im Kaufhaus auf einem großen Tisch seine Modelleisenbahn ausgestellt, die durch eine mit viel Liebe zum Detail gestaltete Landschaft fährt.

Alles, was das Haus anbietet, ist in einem guten Zustand und wird auf seine Funktionsfähigkeit und Sicherheit hin überprüft. Vieles stammt aus Wohnungsauflösungen. Sachen, die von privater Seite kommen, werden vorher genau angeschaut und nur angenommen, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Großen Wert legt das Haus auch auf die schöne, übersichtliche Präsentation der Waren. Das PVD-Team hofft, dass der Flohmarkt wieder so gut ankommt wie vergangenes Jahr. „Die Leute sind in Scharen gekommen, sie haben uns fast überrannt, nachdem das Tor offen war“, blickt Heidi Koch zurück. PVD steht für Produktion, Vertrieb und Dienstleistung. Das Haus ist ein Zweckbetrieb des AGJ-Fachverbands für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg.