Wohlverdienten Applaus erntete das Passionsmusik-Konzert am Palmsonntag in der Liebfrauenkirche in Waldshut. Das Programm musste wegen der Erkrankung des Sängers kurzfristig umgeplant werden, sodass die Zuhörer in der nicht ganz vollen Kirche sich komplett auf die Musik der beiden Organisten Anne Roosmann und Oliver Schwarz-Roosmann konzentrieren konnten. Das Konzert bestach durch die Auswahl der Stücke, viele davon von Johann Sebastian Bach.

Auch die Lesungen der Passion, der Meditationen, der via dolorosa, des Weges der Schmerzen Jesu auf dem Weg zur Kreuzigung (gelesen von Pfarrer Ulrich Sickinger), der die Schuld der Menschen trägt, und die passenden Bilder aus verschiedenen Kapellen und Kirchen des Landkreises, waren Balsam für die Seele und stimmten auf die Karwoche ein. Das erste Stück war die Toccata secunda con Fuga von Johann Ernst Eberlin. Nach der Lesung gab es die sehnsuchtsvolle Choralbearbeitung „Ich ruf zu dir Herr Jesus Christ „von Bach zu hören. Von Johann Krieger dann das kraftvolle Preludio und Ricercar, gefolgt von der sanften Choralbearbeitung „Erbarm dich mein o Herre Gott“ von Johann Nicolaus Hanff.

Gemäßigt das Adagio aus der Symphonie 2 von Charles-Marie Widor. Auf das eher zurückhaltende Elevazione von Padre Giovanni Battista Martini folgte wieder ein Präludium, diesmal von Franz Anton Maichelbeck. Auf das reizvolle Trio in c-Moll von Bach folgte eine Fantasia, diesmal in g-Moll. Aus dem Concerto in a-Moll gab es den zweiten Satz in adagio, ebenfalls von Bach. Von Cecile Chaminade schloss sich der „Marche Funebre“, ein Trauermarsch, an. Dann folgte erneut Bach mit dem ergreifenden „O Mensch, bewein dein Sünde groß.“ Berührend war das „Priere a Notre Dame aus der Suite gotique von Leon Boelmann. Den Abschluss des Konzerts läutete Josef Gabriel Rheinberger mit dem Trio in g ein. Der erkrankte Sänger wäre ein weiterer Höhepunkt des Konzerts gewesen, aber sein Ausbleiben wurde geschickt ausgeglichen.