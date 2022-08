von Ursula Freudig

Die 554. Waldshuter Chilbi hat ihr „Gesicht“. Es kommt aus Bayern, ist von stattlicher Statur und hat ein schön geschwungenes Gehörn: „Stephan der Humorvolle“ heißt der diesjährige Chilbibock. Dies in Anlehnung an Stephan Vatter, der zum Bockgötti ernannt wurde.

Das Gesicht der Chilbi 2022: Schafbock „Stephan der Humorvolle“. | Bild: Ursula Freudig

Am Samstag ging nach zweijähriger Corona-Pause wieder die traditionelle Bocktaufe der Junggesellenschaft 1468 Waldshut vor dem Metzgertörle über die Bühne. Dies unter großem Publikumsinteresse und mit musikalischer Begleitung durch die Bockmusik, einer Abordnung der Stadtmusik Waldshut. Marc Jacobshagen, Zunftmeister der Junggesellen 1468 Waldshut, leitete die Zeremonie.

Marc Jacobshagen, Zunftmeister der Junggesellenschaft 1468 Waldshut, verliest vor dem Metzgertörle die Hintergründe, die zur Chilbi und ihrem Symboltier führten. | Bild: Ursula Freudig

Mit stolzer Stimme verlas er die historischen Hintergründe, die zum Chilbibock und zur Feier der Chilbi führten und goss zur Taufe des Chilbibocks ein Glas Bier über dessen Kopf. Die Ernennung von Stephan Vatter zum Bockgöti begründete er so: „Als Freund und Gönner der Zunft hat er sich in besonderem Maß für die Junggesellenschaft und die Chilbi eingesetzt.“

Vatter hob in seiner kurzen Ansprache die Bedeutung des Humors auch in schwierigen Zeit hervor und nannte in Bezug auf den Krieg, den diesjährigen Chilbibock auch ein Freiheitssymbol. Mit dem Geld, das die Junggesellen im Vorfeld der kommenden Bockverlosung durch den Verkauf von Losen einnehmen, werden nach Aussage von Zunftmeister Marc Jacobshagen, Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützt.

Ausgelassenr denn je: Die Junggesellen 1468 Waldshut haben nach zwei Jahren Corona-Pause das Tanzen des Male-Walzers nicht verlernt. | Bild: Ursula Freudig

Zum Abschluss der Bocktaufe tanzten die Junggesellen zusammen mit dem Bockgötti ausgelassener denn je den Male-Walzer. Danach wurde weiter gefeiert. Die ehemaligen Junggesellen hatten in ihrem Getränkewagen so viel mit dem Ausschenken von Bier zu tun, dass die Surianer aus Tiengen sich erbarmten und mithalfen.

Um den großen Andrang beim Getränkewagen der ehemaligen Junggesellen zu bewältigen, helfen die Tiengener Surianer kurz entschlossen beim Ausschenken. | Bild: Ursula Freudig

Der Chilbibock als Symbolfigur

Bei den Junggesellen 1468 Waldshut dreht sich an der Waldshuter Chilbi alles um den Chilbibock. Er ist die Symbolfigur des großen Waldshuter Heimatfests, das vom 19. bis zum 24. August zum 554. Mal gefeiert wird.

Die Chilbibock-Legende verpackt nüchterne, historische Fakten in eine amüsante Geschichte: 1468, bei der Belagerung Waldshuts durch die Eidgenossen, mästeten Vorfahren der heutigen Junggesellen mit den letzten Vorräten einen Schafbock. Gut genährt präsentierten sie ihn danach auf der Stadtmauer um vorzutäuschen, dass die Stadt noch bei Kräften ist und einem Angriff standhalten würde.

Die List gelang und Waldshut wurde vor der Zerstörung bewahrt: Die Eidgenossen schlossen einen Friedensvertrag mit Waldshut. Die Waldshuter gelobten hinfort, jährlich in Erinnerung an den glücklichen Ausgang dieser Belagerung eine Jahrzeit zu halten, daraus hat sich die Chilbi entwickelt.

Nach der Bocktaufe verkaufen die Junggesellen an ihre Freunde und Gönner Lose, aus denen dann nach dem Festumzug am Chilbisonntag, der Chilbibockgewinner nach einer besonderen Methode ermittelt wird. Dieser hat die Pflicht, die Junggesellen und weitere Gäste zum sogenannten Bockessen einzuladen.

Drei Fragen an den Bockgötti Stephan Vatter Das ist wahrlich nicht der erste Chilbi-Schafbock, der Ihnen über den Weg läuft, oder? Nein, ich bin als ehemaliger Junggeselle mit Schafböcken relativ gut vertraut, ich war außerdem bis 2004 vier Jahre lang Zunftmeister und 2015 war ich sogar Gewinner des Chilbibocks. Und jetzt sind Sie auch noch Bockgötti geworden, macht Sie das stolz? Wenn man in und mit den Traditionen der Waldshuter Chilbi lebt, ist es auf jeden Fall eine große Ehre, Bockgötti zu sein und damit Pate des Chilbibocks. Sie haben vorhin in Ihrer Ansprache schon darüber gesprochen. Warum ist für Sie Stephan der Humorvolle der passende Name für den diesjährigen Chilbibock? Ich finde, gerade in Zeiten von Krieg und Pandemie muss man auch die schönen Momente festhalten und sich treffen, essen, trinken und zusammen lachen, wir sollten versuchen, das alltägliche Leben mit etwas mehr Humor zu nehmen.