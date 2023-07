43 Schüler der Ausbildungsvorbereitung an den Gewerblichen Schulen Waldshut erhielten von ihren Klassenlehrerinnen Maria Klingenberg, Marga Lamla, Katharina Lang und Kirsten Schade ihre Abschlusszeugnisse.

In dem einjährigen Bildungsgang der Ausbildungsvorbereitung haben die Jugendlichen die Möglichkeit, sich beim Übergang von Schule zu Beruf zu orientieren, schreibt die Schule in einer Mitteilung. Neben dem Erwerb von Grundkenntnissen in den technisch-handwerklichen Berufsfeldern Holz-, Kraftfahrzeug- und Metalltechnik geht es vor allem auch um die Förderung der Allgemeinbildung. Damit haben Schülerinnen und Schüler, die bislang ohne Schulabschluss sind, die Möglichkeit, einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschluss zu erlangen oder, wenn sie ihn bereits haben, diesen zu verbessern.

Die Schüler wurden in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik schriftlich und gegebenenfalls auch mündlich geprüft, legten in Deutsch und Englisch eine Kommunikationsprüfung ab und absolvierten eine Prüfung in Beruflicher Kompetenz. An den Gewerblichen Schulen Waldshut wird Holz-, KFZ- oder Metalltechnik und in Kooperation mit den Kaufmännischen Schulen Wirtschaft in beruflicher Kompetenz unterrichtet. Für alle Schüler wird ein neuer Lebensabschnitt. Einige werden ab Sommer 2023 eine Ausbildung, zum Beispiel als Friseur, KFZ-Mechatroniker, Schreiner oder im Einzelhandel beginnen. Andere werden eine weiterführende Schule besuchen.