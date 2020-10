von Rosemarie Tillessen

„Ohne Sie wär‘s nur halb so schön gewesen“, sagte Lucy van Kuhl am Ende des Abends vergnügt. Die Liedermacherin und Musikkabarettistin eröffnete vor rund 50 Besuchern in der Waldshuter Stadthalle den 19. Kabarettherbst des städtischen Kulturamts.

In Lederjacke und Jeans gestaltete sie am Klavier virtuos ihr Soloprogramm „Dazwischen“. Ihr roter Faden dabei sind „meine Dazwischen-Zustände, mein roter Faden durchs Leben.“ Sie singt, spielt und plaudert über Alltagssituationen, über das Schwimmen mit und gegen den Strom und über den „Lebensschwebebalken“ mit seinen hellen und trüben Tagen. Das tut sie geistvoll und witzig, manchmal melancholisch, dann wieder rasend schnell und temperamentvoll. Alles auswendig und mit engem Kontakt zum Publikum. Bereits ihr erstes Lied spielt auf Corona an: „Abstand hat auch was Gutes!“ Und dann geht es Schlag auf Schlag: Mit „Lesezeichen, harte Zeiten“ trauert sie den verschwindenden Büchern nach. Und der Saunabesuch animiert sie zum Lied „Verpackt ist so viel spannender als nackt“. Auch die menschlichen Beziehungen nimmt sie aufs Korn, etwa so bitterböse wie im Lied „Eine Kreuzfahrt zur Rettung der Ehe“ oder beim Liebeskummer „Seit März ist es vorbei“. Aber da gibt es auch die stürmische, höchst amüsante Liebesaffäre zwischen den beiden Rollkoffern. Oder die Probleme mit der Dusche oder den Lichtschaltern in fremden Hotels.

Oft singt sie gegen den Zeitgeist, wehrt sich gegen Technik, Smartphones oder Facebook. Und stöhnt im Lied „Zu viel Auswahl“ über unsere Wohlstandsgesellschaft in Supermärkten oder über das Überangebot bei der Partnerwahl im Internet. Dieser Wechsel zwischen frechen und nachdenklichen Botschaften kommt an, auch wenn der politische Biss diesmal fehlt. Längst hat sie ihre Zuschauer mit ihren gesungenen und gespielten Lebensgeschichten verzaubert. Und bedankt sich abschließend beim Publikum, dass es geholfen hat, Kultur auch in dieser Corona-Zeit zu erhalten. „Bleiben Sie dran!“

Nächster Kabarettabend am 9. Oktober um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Tiengen: Carmela de Feo mit „Allein unter Geiern“. Tickets nur im Vorverkauf: Tourist-Info Waldshut, Telefon 07751/83 32 00.