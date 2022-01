von Susanne Schleinzer-Bilal

Wie erleben die Einzelhändler in der Waldshuter Innenstadt die Corona-Pandemie und die damit verbundene 2G-Regel (geimpft oder genesen) für die Kunden? Mussten und müssen Sie mit finanziellen Einbußen rechnen und wie reagieren Sie darauf? Der eine oder andere hat seine Waren bereits jetzt reduziert, der andere schließt früher, jeder hat seine eigene Strategie entwickelt.

Markus Tauber von Lilac, „Duft und Schönes“ in der Kaiserstraße erklärte, durch die 2G-Regel habe er circa die Hälfte seiner Einnahmen eingebüßt. Im Dezember sei „nichts los“ gewesen in der Fußgängerzone. Der spontane Einkäufer fehle, es gebe mehr gezielte Einkäufe. „Dennoch kann ich gut leben, ich habe viele Stammkunden, eigene Produkte und Sachen, die es nur bei mir gibt“, sagte der Geschäftsinhaber. Dazu sei er breit aufgestellt und habe einen Online-Shop. Auch eine weitere Filiale in Konstanz sei geplant.

Markus Tauber von Lilac, Duft und Schönes. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Alba Pisano, Inhaberin des Geschäfts Domino, gab an, dass sie durch die 2G-Regel etwa 40 Prozent des Weihnachtsgeschäfts eingebüßt hatte. „Ich lasse mich nicht unterkriegen, ich kämpfe weiter, ich bin jeden Tag da“, erklärte Pisano. Im Jahr 2020, als alle Geschäfte geschlossen waren, habe sie ihre gesamte Kollektion an das Frauenhaus gespendet. Nun biete sie ihre Ware um 50 Prozent reduziert an. „Das kommt gut an“, weiß sie.

Alba Pisano von Domino. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Sie habe viele Stammkunden, die sie per E-Mail auf den neuesten Stand bezüglich der geltenden Corona-Regeln bringe, denn viele, gerade in der Schweiz, seien nicht ausreichend informiert. „Zwischen Weihnachten und Neujahr ist für mich die beste Zeit, da viele zu Besuch in Waldshut sind und bei mir hereinschauen“, sagt Pisano. Einige Kunden seien erstaunt, dass sie das Impfzertifikat und ein Ausweisdokument zeigen müssten. Die wenigstens seien deswegen aber verärgert.

ArlynKersten-Reck, Inhaberin von Lederwaren Wegeler, erklärte: „Die 2G-Regel im November war ein Schnitt für uns, die Kunden sind nicht mehr gekommen, die Leute hatten keine Lust mehr, in die Geschäfte zu gehen, waren einfach verunsichert.“ Auch Schweizer Kunden seien weniger gekommen, da die Kommunikation mit der Schweiz nicht die beste gewesen sei. Insgesamt sei das Weihnachtsgeschäft sehr schlecht gewesen.

Arlyn Kersten-Reck von Lederwaren Wegeler. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

„Finanziell ist das alles eine wahnsinnige Herausforderung, aber wir versuchen, ordentlich und sicher mit der Situation umzugehen.“ In ihrem Geschäft setzten sie und ihre Mitarbeiter auf Beratung und Zeit. Nur ein gutes Fachgeschäft könne das bieten. „Ein Einkauf muss auch Spaß machen, mir ist es wichtig, dass die Menschen auch in Zeiten von Corona als Menschen wahrgenommen werden.“

Die Alarmstufe Seit Dienstag, 4. Januar, gilt in Baden-Württemberg wieder die Corona-Alarmstufe zwei. Die Zahl der bestätigten Infektionen betrug 7817. Es gelten Kontaktbeschränkungen, auch für Geimpfte und Genese, das Tragen von FFP2-Masken in Innenräumen wie Geschäften ist Pflicht. Einzelhandel, Geschäfte, Märkte, die dem Warenverkauf des Endverbrauchers dienen, sind geöffnet. Der Zugang ist auch in Alarmstufe zwei zulässig. Allerdings ist nicht Immunisierten der Zugang nicht gestattet. Lediglich in Geschäften des täglichen Bedarfs, wie zum Beispiel Lebensmittelgeschäften, ist der Zutritt für Ungeimpfte erlaubt. In Baden-Württemberg liegt die Gesamtimpfquote bei 71,9 Prozent. (Quelle: Sozialministerium Baden-Württemberg)

Sie befürchte, dass der Einzelhandel durch große Anbieter einfach weggetreten werde, das könne nicht sein. Für die Corona-Maßnahmen hätten die meisten Kunden Verständnis und warteten geduldig, bis man ihren Impfstatus überprüft hätte.

Thomas Muschenich, Beirat der Aktionsgemeinschaft Tiengen und bei May-Fashion, erklärte, dass sie bereits mit den ersten Corona-Auflagen an Umsatz eingebüßt hätten. „Die Kunden sind zurückhaltender geworden, sind verunsichert, wissen nicht, welche Regeln gelten. Die Kunden, die dann aber kommen, kaufen auch.“ Seit 2019 seien sie auch in den Sozialen Medien aktiv, hätten einen eigenen Online-Shop. „Damit haben wir 2020 einen vernünftigen Umsatz gemacht“, erklärte Muschenich.

Thomas Muschenich von May-Fashion und der Aktionsgemeinschaft Tiengen. | Bild: Peter Rosa

Wichtig finde er das heimelige Städtchen mit der großartigen Kulisse und den kleinen, feinen Läden mehr in den Vordergrund zu stellen. Dabei erhoffe er sich Unterstützung von der Stadt , eventuell wie in anderen Städten bereits Gang und Gäbe durch einen Handels- und Kulturbeauftragten. Die Händler in Tiengen machten schon, was sie könnten, „es gibt immer wahnsinnig viele Aktionen, aber wir müssen uns im Moment um unsere eigenen Geschäfte kümmern“.

Thomas Wartner, Vorsitzender des Werbe-und Förderungskreises Waldshut und Inhaber von Stulz Mode, klagt ebenfalls über Umsatzeinbrüche , besonders seit der 2G-Regel, die einen gewissen Personenkreis ausgrenze. „Die Ungewissheit ist das größte Problem.“ Die Kunden seien ängstlich und dann kämen sie nicht. „Wir werden oft gefragt: ‚Was darf ich, was brauche ich?‘“.

Thomas Wartner, Vorsitzender des Werbe- und Förderungskreises Waldshut und von Stulz Mode. | Bild: Juliane Schlichter

Auch er sei digital unterwegs, um mit seinen Kunden zu kommunizieren. „Wir müssen uns alle auf die Hinterbeine stellen für diese schöne Stadt, aktiv werden“, ist Wartner überzeugt. Das machten sie bereits mit den Gewerbevereinen. Die Aktionen des Werbe- und Förderungskreises kämen wieder, sie seien bereits in der Planung: „Wir haben das gemacht, was möglich war“, erklärte Wartner.