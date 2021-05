Es gibt zu wenige Fachkräfte. Das spüren besonders die Unternehmen in der Region, speziell im Landkreis Waldshut. Viele wandern etwa in die benachbarte Schweiz ab. Um diesem Mangel zu begegnen, ist FDP-Stadt- und Kreisrat Harald Ebi aktiv geworden.

Mit Bachelor- und Masterabschlüssen

Nach mehrjährigen Verhandlungen hat die FDP Waldshut unter Ebis Regie die Fachhochschule Kalaidos mit Sitz in Zürich als neuen Bildungsanbieter gewinnen können. In den Räumen der Bildungsakademie der Friedrichstraße in Waldshut sollen sich junge Menschen bald für Fernstudiengänge mit Bachelor- und Masterabschlüssen einschreiben können. So der Plan.

Region Hochrhein braucht Fachkräfte

Als selbstständiger Dachdeckermeister und Betriebswirt weiß Ebi, wovon er spricht: „Wir brauchen gut ausgebildete Fachkräfte in Industrie, Handwerk, Handel, Logistik, Medizin und vielem mehr, vor allem auch Aufstiegsmöglichkeiten mit Bindung an die Betriebe.“

Hochrhein Er will für die FDP in den Landtag: Handwerksmeister Harald Ebi will etwas bewegen Das könnte Sie auch interessieren

Leistungsträger der Wirtschaft wandern ab

In seinen Ausführungen macht er gegenüber unserer Zeitung in Schreiben und am Telefon auf den Missstand aufmerksam. Seit Jahren würde der Landkreis viele Leistungsträger ans benachbarte Ausland und die großen Wirtschaftszentren im Land verlieren. Ebi: „Das schadet unserer Region nachhaltig.“

Stadt- und Kreisrat Harald Ebi: „Wir brauchen gut ausgebildete Fachkräfte in Industrie, Handwerk, Handel, Logistik, Medizin und vielem mehr, vor allem auch Aufstiegsmöglichkeiten mit Bindung an die Betriebe.“ | Bild: FDP BW

Kontakt entsteht über einen Bekannten

Der Unternehmer, Stadt- und Kreisrat nahm das Heft vor drei Jahren selbst in die Hand. Er suchte nach Möglichkeiten. Schließlich kam der Kontakt zur Kalaidos Fachhochschule, wo ein Bekannter von ihm doziert, zustande. Im Herbst 2018 stellte er seinen Pläne nach seinen Informationen Landrat Martin Kistler vor. Mit dabei ein Vertreter der Fachhochschule.

Landkreis Waldshut soll attraktiv bleiben

Mittlerweile nimmt das Vorhaben schon klare Konturen an. In Zusammenarbeit mit Kalaidos sollen in den Räumen der Bildungsakademie in Waldshut Studiengänge angeboten werden. „Ich hoffe, dass wir durch die Studienangebote als Landkreis langfristig für Familien und Unternehmen attraktiv bleiben“, sagt Ebi.

Bad Säckingen Eine Erfolgsgeschichte: Aus der Bad Säckinger Physiotherapieschule wird eine kleine Uni Das könnte Sie auch interessieren

Unterricht im dualen System

Er verspricht sich eine nachhaltige Wirtschaftsförderung. Studenten sollen im dualen System unterrichtet werden. Dadurch bleiben, so Ebi, die hochqualifizierten Fachkräfte im Unternehmen. Durch etliche Wahlmodule stünden jedem Unternehmen und Studenten eine Vielzahl von Studienschwerpunkten zur Verfügung.

Kalaidos möchte schon im Herbst einsteigen

Im Moment würden Gespräche mit der Bildungsakademie bezüglich der Räumlichkeiten, Unterrichtstage und mit Unternehmen geführt. Ebi nahm auch Kontakt mit der Handwerkskammer und der Industrie- und Handelskammer (IHK) auf. Er betont: „Kalaidos wäre in der Lage sofort mit den Studiengängen zu beginnen.“ Nach seiner Information würde die Fachhochschule gerne schon im Herbst starten.

Die Kalaidos Fachhochschule Die Kalaidos Fachhochschule mit Sitz in Zürich ist eine staatlich akkreditierte Hochschule nach schweizerischem Recht mit privatrechtlicher Trägerschaft. Ihre Wurzeln reichen bis ins Jahr 1997. Der Schweizer Bundesrat verfügte im Jahr 2013 die eidgenössische Akkreditierung der Kalaidos Fachhochschule, die gemäß Gesetz alle sieben Jahre erneuert werden muss. Damit bestätigte er deren Anerkennung als derzeit einzige private Fachhochschule mit mehreren Fachbereichen. Die Hochschule bietet Studiengänge in den Fachgebieten (Departementen) Wirtschaft, Recht, Gesundheit und Musik an. Die Kalaidos FH bietet mit aktuell über 3000 Studierenden in der Wirtschaft seit über 20 Jahren erfolgreich Studiengänge an. Als Außenstelle der FH sollen am Hochschulinstitut Waldshut-Tiengen bald über 30 Richtungen praxisnah vor Ort ausgebildet werden. (Quelle: www.kalaidos-fh.ch)

Eigenständige Hochschule gibt es nicht

Ebi hat den Stein angestoßen. Details zu Studienangeboten, -inhalten und Zeitplanung erarbeiten die Beteiligten. Landrat Martin Kistler bestätigt auf Nachfrage auf jeden Fall: „Initiiert von Harald Ebi beabsichtigt die Handwerkskammer Konstanz, unterstützt von der Kreishandwerkerschaft, eine Kooperation mit Kalaidos, um in Waldshut in den Räumen der Bildungsakademie begleitete Fernstudiengänge einzurichten.“ Um Missverständnisse zu vermeiden, betont er, dass eine eigenständige Hochschule leider nicht vorgesehen sei.

Defizit im Bereich der akademischen Ausbildung

Laut Landrat bestehe ein Trend hin zu höheren Bildungsabschlüssen, ohne Staatliche Hochschule im Kreis aber ein Defizit im Bereich der akademischen Ausbildung. Waldshut sei einer der wenigen Landkreise in Baden-Württemberg ohne eine entsprechende Einrichtung. Seit langem bemühe sich der Landkreis darum, eine Fachhochschule ins Kreisgebiet zu bekommen. „Initiativen fanden aber bisher keine Unterstützung auf Landesebene“, bedauert Kistler.

Der Landkreis hat bereits Studienangebote als betreutes Fernstudium geschaffen: Justus-von-Liebig-Schule Laut Information von Landrat Martin Kistler haben an der Justus-von Liebig-Schule in Waldshut in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld bereits 38 Studierende – jeweils 19 in den Jahren 2019 und 2020 – den Studiengang Bachelor of Arts in Sozialpädagogik und Management erfolgreich abgeschlossen. Aktuell studieren 39 junge Menschen im Studiengang. Kaufmännische Schule In Zusammenarbeit mit der Steinbeis Hochschule Berlin (Steinbeis Business Akademie) absolvieren derzeit an der Kaufmännischen Schule Waldshut 23 Studierende ein Studium zum Bachelor of Arts in Business Administration. Laut Kistler werden hier voraussichtlich im Herbst dieses Jahres ihr Studium erfolgreich beenden. Akademie Bad Säckingen Daneben sind in den vergangenen Jahren bei der Akademie für Gesundheitsberufe Studiengänge im Bereich Ergo- und Physiotherapie entstanden.

Landrat Martin Kistler begrüßt Kooperation

Er begrüßt die Kooperation mit Kalaidos. Die Einrichtung solcher Studiengruppen würden Vorteile für Arbeitgeber und Betriebe vor Ort bieten. Sie seien eine gutes Instrument zur Förderung und Bindung von fähigen Mitarbeitern. Kistler: „Für Mitarbeiter bietet ein solches Angebot eine wohnort- und arbeitsplatznahe berufliche Qualifizierungsmöglichkeit.“

Auch OB Philipp Frank sieht es positiv

Die Stadt Waldshut-Tiengen ist noch nicht eingebunden. Aber Oberbürgermeister Philipp Frank schreibt auf Nachfrage: „Grundsätzlich finde ich alles, was den Bildungsstandort Waldshut-Tiengen stärkt, begrüßenswert.“