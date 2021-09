von Susann Duygu-D’Souza

Der 27-jährige Maximilian Wagner hat sich im Frühjahr 2020 erneut seiner Leidenschaft gewidmet und einen eigenen Gin final entwickelt. Derzeit ist bereits die dritte Abfüllung auf dem Markt. Das Besondere an dem Gin: Pro verkaufter Flasche spendet Maximilian Wagner dem Projekt „Plants for the planet“ einen Baum, welcher für verschiedene Projekte weltweit gepflanzt wird. Ziel der Organisation, zu der mittlerweile 88.000 Kinder und Jugendliche weltweit gehören, ist es, 1000 Milliarden Bäume zu pflanzen, „als Zeitjoker im Kampf gegen die Klimakrise“, wie es auf der Homepage der Organisation heißt. Mittlerweile konnten schon 1450 Bäume alleine durch Maximilian Wagners Gin gepflanzt werden. „150 davon werden im November im Berghaus in Tiengen von den Käufern an einer eigenen Veranstaltung gepflanzt. Die Kosten liegen hierbei pro Baum bei rund sechs Euro. Allerdings variieren die Preise je nach Land. Ich schätze, im Schnitt kostet ein Baum rund drei Euro“, informiert Wagner.

„Die Idee, einen eigenen Gin zu produzieren, ist bereits vor fünf Jahren während meines Studiums heraus geboren worden“, sagt Getränke-Betriebswirt Maximilian Wagner. „Allerdings fehlte mir die Zeit, sich ständig diesem Projekt zu widmen“, erklärt der 27-Jährige, denn er arbeitet nicht nur im elterlichen Getränke-Betrieb, sondern ist auch Mitglied in zahlreichen Vereinen und seit zwei Jahren Mitglied des Waldshut-Tiengener Gemeinderats. „Weil während der Krise kaum Vereins- und nur wenige Gemeinderatssitzungen stattgefunden haben, hatte ich auf einmal viel Zeit, speziell am Abend. Und die habe ich genutzt, um mich meiner Leidenschaft, meinem Gin zu widmen.“ Weil in Deutschland ein sogenanntes Brennrecht erforderlich ist, und dieses auch limitiert ist, hat Wagner sich Unterstützung von Brenner Stefan Marder aus Albbruck-Unteralpfen geholt.

Hier sollen im November Bäume gepflanzt werden. | Bild: Maximilian Wagner

Zusammen mit Stefan Marder, der in dritter Generation das Unternehmen „Marder Edelbrände“ führt, hat Wagner so lange gebrannt, probiert und veredelt, bis ein Produkt entstand, von denen beide überzeugt sind. „Das Besondere an meinem Gin ist, dass er nur aus wenigen Botanicals, also Kräutern, Früchten und Gewürzen besteht“, so Maximilian Wagner. Knapp zehn solcher Botanicals sind in seinem Gin enthalten. Welche genau, will er nicht verraten. „Aber eine große Rolle spielen die heimische Quitte und Hagebutte. Durch Letztere erhalte der Gin eine floral-weiche Note. Die Quitte verleihe dem Gin einen süßen Abgang, ebenfalls mit einer floralen Note.

Zur Person Maximilian Wagner wurde in Stühlingen geboren und ist in Tiengen aufgewachsen. Nach seinem Realschulabschluss in Tiengen absolvierte er sein Fachabitur und eine Ausbildung zum staatlich geprüften Produktdesigner am Berufsschulzentrum Radolfzell. Anschließend studierte er in München Betriebswirtschaft. Der 27-Jährige arbeitet heute im elterlichen Getränkegroß- und Einzelhandel in Tiengen. Er ist im Vorstand der Surianergemeinde Tiengen und der Aktionsgemeinschaft Tiengen. In seiner Freizeit kocht er gerne und fährt Mountainbike.

„Ich habe den Gin geschmacklich – so wie er mir schmeckt – entwickelt und um das ging es mir auch. Das Gesamtpaket mit den Baumpflanzungen soll Genuss vermitteln, ohne den Gedanken an Massenware. Das ist es, was es zu meiner Leidenschaft und nicht zu meinem Geschäft gemacht hat. Ich mache es aus Überzeugung und Liebe zum Produkt“, sagt Maximilian Wagner.

Der Name des Gins „Begin“ kann unterschiedliche Bedeutungen haben. „Mein ursprünglicher Gedanke war, mit dem Namen „begin“ an den deutschen Begriff beginnen anzuknüpfen. Der Beginn von etwas Neuem. Ein Baum, der gepflanzt wird.“