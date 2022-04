von Gregor Müller

Herr Maier, mit welchen Erwartungen sind Sie 2019 bei den Kommunalwahlen angetreten?

Die Arbeit des Gemeinderates kannte ich bereits durch meine Tätigkeit als Ortsvorsteher. Daher wusste ich genau, was auf mich zukommt. Mich hat die Arbeit des Gemeinderates immer interessiert. Damit ich mich aktiv bei der Entwicklung unserer Stadt und den Ortsteilen mit einbringen kann, habe ich 2019 kandidiert.

Zur Person Christian Maier (38) wurde am 7. September 1983 geboren, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er ist von Beruf Landwirtschaftsmeister. Seit zwölfeinhalb Jahren ist er Ortsvorsteher von Aichen, wo er auch wohnhaft ist. In den Gemeinderat wurde er 2019 für die CDU-Fraktion mit 2989 Stimmen gewählt.

Was waren die Hauptthemen, denen Sie sich annehmen wollten?

Besonders am Herzen liegt mir die Entwicklung der Ortsteile, und das unsere Stadt attraktiv und zukunftsfähig bleibt. Besonders wichtig finde ich hier die Themen Wohnen, Verkehr und natürlich die Ärzteversorgung. In den Ortsteilen ist es wichtig, Wohnraum zu schaffen durch Nachverdichtung oder Neubaugebiete. Unsere Dörfer dürfen nicht aussterben durch Abwanderungen. Dazu muss aber die Infrastruktur. wie zum Beispiel eine ordentliche Busanbindung, stimmen. Diese gilt es, unbedingt zu erhalten.

Waldshut-Tiengen Trauer und Fassungslosigkeit: Baubürgermeister Baumert überraschend verstorben Das könnte Sie auch interessieren

Was konnte in den bis jetzt gut zweieinhalb Jahren umgesetzt werden, was eher nicht?

Eines der wichtigsten Themen in den letzten Jahren war für mich der Breitbandausbau. Hier wurde auch viel erreicht. Inzwischen sind fast alle Ortschaften und Stadtgebiete auch ausgebaut. Ein weiterer Wunsch von mir war immer das Thema A98 voranzubringen. Hier scheint ja jetzt wieder Bewegung rein zu kommen. Das freut mich. Im Bereich Neubaugebiete in den Ortsteilen hakt es leider immer noch. Das liegt aber überwiegend daran, dass die Stelle des Stadtplaners/in nach wie vor nicht besetzt ist.

Gibt es noch etwas, das Sie sich für die verbleibende Zeit – quasi im „Endspurt“ – vorgenommen haben?

Ich denke, hier wird aus jetziger Sicht das Wichtigste sein, die Corona-Pandemie finanziell so gut wie möglich zu überstehen.

Wie empfinden Sie die Stimmung im Gemeinderat und wollen Sie 2024 wieder antreten?

Ich bin zwar erst seit knapp drei Jahren im Gemeinderat, aber durch meine Tätigkeit als Ortsvorsteher schon seit fast 13 Jahren im Gremium. Sicher ist, dass wir in diesen 13 Jahren schon harmonischere Zeiten hatten. Die Arbeit im Gemeinderat macht mir immer noch Spaß. Ob ich wieder kandidiere, hängt aber auch stark damit zusammen, ob ich den Spagat zwischen Beruf und Kommunalpolitik weiterhin so gut hinbekomme.