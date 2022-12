von Ursula Freudig

Die Stadtmusik Waldshut freut sich sehr, nach zwei Jahren Corona-Pause wieder zu ihrem Jahreskonzert einladen zu können. Wie zuletzt 2019, wird es in der Stadthalle Waldshut über die Bühne gehen. Natürlich ist auch der Nachwuchs mit dabei. Mit weihnachtlichen Klängen werden die Kleinen des Orchesters Kunterbunt das Konzert eröffnen, danach spielt das Jugendorchester.

In der folgenden Pause ist Zeit für geselliges Beisammensein im Foyer mit kulinarischen Kleinigkeiten und Getränken. Den zweiten Konzertteil gestaltet dann das Hauptorchester. Rund 40 Musiker der Stadtmusik Waldshut werden ein buntes Programm bieten, das vom traditionellen Marsch über Film- und Musicalmelodien bis zu pfiffigen Gute-Laune-Titeln wie „Heinzelmännchens Wachtparade“ reicht. Auch ein weihnachtliches Lied wird nicht fehlen.

Es sind alles Titel, deren Noten die Stadtmusik in ihrem Archiv hat, die aber schon länger nicht mehr präsentiert wurden, sodass es für die meisten Zuhörer Premieren sein werden.

Die Proben laufen

Aktuell wird viel geprobt, ein Probenwochenende liegt bereits hinter den Musikern. Frank Amrein, Trompetenlehrer an der Musikschule Südschwarzwald, leitet alle drei Orchester. Die Jugend schon länger, die Stadtmusik als Nachfolger von Daniel Frank, erst seit dem Frühjahr. Es gab schon etliche Auftritte mit ihm, aber ein Jahreskonzert dirigiert Frank Amrein das erste Mal. Kein erstes Mal ist es für den Moderator.

Mit Klaus Danner führt ein erfahrener und bewährter Ansager durch das Programm. Die Stadtmusik Waldshut hofft, dass alle ihre Fans, Freunde und solche, die es werden möchten, das Jahreskonzert besuchen und nahtlos an den großen Erfolg des Chilbi-Wunschkonzerts angeknüpft wird. „Es wäre ein toller Jahresabschluss für uns, wenn alle Stühle besetzt wären, über ein volles Haus würden wir uns sehr freuen“, sagt Simone Kuttruff. Zusammen mit Henrik Dambach bildet sie das Vorstands-Duo der Stadtmusik Waldshut. Wenn das Wetter mitmacht, wird die Stadtmusik Waldshut noch vor dem Jahreskonzert auf dem Waldshuter Weihnachtsmarkt in der Kaiserstraße spielen. Vorgesehen ist hierfür der Sonntag, 11. Dezember.

Konzerttermin: Am Samstag, 17. Dezember 2022, 20 Uhr (Einlass ab 19.15 Uhr) spielt die Stadtmusik Waldshut in der Stadthalle Waldshut auf. Eintritt zehn Euro, im Vorverkauf acht Euro. Karten im Vorverkauf sind in Waldshut im Geschäft Rümmele, Kaiserstraße 50, erhältlich. Informationen im Internet (www.stm-waldshut.de).