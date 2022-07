Die Stadtmusik Tiengen lädt am Freitag, 8. Juli, um 19 Uhr, in die Weihergasse zu Freibier mit musikalischer Unterhaltung ein. Sie sagt damit Spendern, Freunden und Gönnern danke für die erspielte Summe. Mehr als 40 Jahre spielt die Stadtmusik Tiengen schon zu ihrem Wunschkonzert auf. Dies anfangs noch in einem Zelt auf dem Festplatz an der Wutach, in dem bis 2002 der Schwyzertag gefeiert wurde. Weitere Infos zur Stadtmusik Tiengen im Internet ( www.stadtmusik.de ).