Waldshut – In Anlehnung an den Slogan „Waldshut lädt ein“ begrüßt der Werbe- und Förderungskreis (W&F) Waldshut die Besucher der Stadt seit einigen Monaten mit „Willkommen in Waldshut“. Dann kam Corona.

Mit Dank und Willkommensgrüßen wenden sich die Mitglieder des Werbe- und Förderungskreises (W&F) Waldshut jetzt an die Bürgerinnen und Bürger Waldshut-Tiengens und die Gäste, die jetzt, nach Lockerung der durch die Pandemie verursachten einschränkenden Verordnungen, wieder vermehrt in die Doppelstadt kommen dürfen.

„Nach der weltweit ernsten Lage in den letzten Wochen und Monaten, ist für uns die Zeit gekommen Ihnen allen „Danke“ zu sagen“, so die Mitglieder des Werbe- und Förderungskreis.

„Danke, für die zahlreiche Unterstützung durch die Menschen in der großen Kreisstadt Waldshut-Tiengen und der Region, die trotz begründeter Bedenken und Ängsten seit der schrittweisen Wiedereröffnung unserer Geschäfte zu uns gekommen sind, lokal eingekauft haben und vielen unserer Mitgliedsbetrieben somit ihre Wertschätzung vermittelt haben.

Wir danken unseren Kunden nicht nur für ihre konkrete wirtschaftliche Hilfe durch ihre Einkäufe bei uns, sondern von ganzem Herzen vor allem auch für ihre unterstützenden Worte, die Gespräche und die freundschaftlichen Minuten, die uns allen gegeben wurden.

Wenn die Existenz bedroht ist, tut jede noch so kleine Aufmunterung gut und gibt Anlass, den Mut nicht zu verlieren. Dies durften wir in den letzten Wochen glücklicherweise zuhauf erfahren!

Vielfalt

„Die Welt dreht sich aber nun auch wieder weiter, und wir werden Sie und alle Gäste aus unserer schönen Region, den benachbarten Gemeinden auch weiterhin herzlich willkommen heißen. In Waldshut stehen gerade wir – der Werbe- und Förderungskreis – mit unseren zahlreichen Mitgliedern für die Vielfalt in unserer Stadt. Sie bereichert uns in allen Belangen und wir hoffen, dass diese Vielfalt erhalten bleibt, und der gegenseitige Respekt und die Menschlichkeit immer im Vordergrund stehen werden.

Um das zu ermöglichen, stehen wir alle täglich hoch motiviert in unseren Betrieben und freuen uns auf Sie und die gemeinsamen Momente in unserer Stadt. Herzlichst und mit positivem Blick in die Zukunft.“

Die Mitglieder des Werbe- und Förderungskreises Waldshut