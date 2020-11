Waldshut – Weihnachten steht vor der Tür. Doch dieses Jahr ist alles anders. Coronabedingt fällt alles aus, was Jahr für Jahr den Spaß am Einkaufen der Weihnachtsgeschenke maximiert hat. Kein Weihnachtsmarkt, dessen verführerischen Düften nach von Glühwein, Gewürzen und Gegrilltem Lust auf gemütliches Chillen während des Einkaufsbummels erzeugen. Die Cafés und Restaurants haben geschlossen und auch die Eisbahn, die im vergangenen Jahr auf dem Viehmarktplatz Jung und Alt magisch angezogen hatte, darf nicht in Betrieb genommen werden. Einzig die Krippe, die der Werbe- und Förderungskreis (W&F) alljährlich vor dem Rathaus aufbaut, wird daran erinnern, dass Weihnachten nicht mehr weit ist. Auch ein einsamer Stand, an dem heiße Maronen verkauft werden, wird in der ansonsten gähnend leeren Kaiserstraße für einen kleinen Snack sorgen.

Alles in allem eine denkbar triste Vorweihnachtszeit. Beim W&F hat man sich jedoch einiges einfallen lassen, um die Kunden dennoch in die Waldstadt beziehungsweise nach Waldshut-Tiengen zu locken.

Zum 22. Mal veranstalten W&F zusammen mit der Aktionsgemeinschaft Tiengen (AGT) und dem SÜDKURIER das große Weihnachtsgewinnspiel. Laut Heiko Spitznagel, Anzeigenverkaufsleiter vom SÜDKURIER Medienhaus, werden in diesem Jahr Gewinne in der Gesamthöhe von 58.000 Euro ausgeschüttet. Hauptpreis ist ein Skoda Fabia Cool Plus im Wert von 16.500 Euro. Darüber hinaus werden 13 weitere wertvolle Sachpreise, 186 Einkaufsgutscheine und erstmals

4000 Sofortgewinne im Wert von 16.000 Euro verlost.

Bei jedem Einkauf in einem der 60 teilnehmenden Geschäfte in Waldshut und Tiengen erhalten die Kunden ein Rubbellos. Den freigerubbelten Code gibt man im Internet http://(rubbellos.suedkurier.de) in Verbindung mit ihrer E-Mail-Adresse und Namen ein.

Eine ganz besondere Aktion haben sich W&F, AGT und die Interessengemeinschaft Schmittenau für Kinder bis 14 Jahre ausgedacht. „Knusper, knusper Häuschen – Willkommen in Waldshut-Tiengen“ – unter diesem Motto können sich Kinder bis 14 Jahre an einem Wettbewerb beteiligen bei dem es darum geht, ein Lebkuchenhäuschen zu bauen und möglichst phantasievoll zu verzieren. Der Kreativität der Kinder, ihre Knusperhäuschen mit Smarties, bunten Streuseln, Gummibärchen, Zuckerguss oder Ähnlichem zu verzieren, sind dabei keine Grenzen gesetzt. Das für den Wettbewerb notwendige fünfteilige Grundgerüst für das süße Bauwerk gab es kostenlos in den Konditoreien und Cafés Ratsstüble und Albrecht in Waldshut sowie Oberle in Tiengen. Die insgesamt 150 Häuschen sind durchnummeriert und ab heute in vielen Geschäften in Waldshut und Tiengen ausgestellt. Auf den Abstimmungskarten, die in den Geschäften ausliegen, kann das jeweilige Lieblingshaus eingetragen werden. Die Karten können in den Geschäften direkt abgegeben oder in eine der beiden Sammelboxen in den Fußgängerzonen von Waldshut und Tiengen eingeworfen werden. Die zehn beliebtesten Häuser werden mit Preisen belohnt.

Ein besonderes Schmankerl gibt es vor Weihnachten in der Doppelstadt noch für Besucher, die mit dem Auto kommen. Wer in der ersten Dezemberhälfte seine Weihnachtseinkäufe machen will, oder sonstige Besorgungen in der Stadt zu erledigen hat, kann dafür vom 1. Dezember bis 13. Dezember auf den mit den grünen Parkster-Schildern gekennzeichneten Flächen sein Auto in Waldshut-Tiengen gratis parken. Voraussetzung dafür ist ein digitales Ticket. Und so einfach geht das: den Parkplatz in der Parkster-App auswählen, die voraussichtliche Parkzeit einstellen und das Kennzeichen des Fahrzeuges eingeben – schon ist der Gratis-Parkschein aktiv.