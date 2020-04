Waldshut – In Anlehnung an den Slogan „Waldshut lädt ein“ begrüßt der Werbe- und Förderungskreis (W&F) Waldshut die Besucher der Stadt in Zukunft mit „Willkommen in Waldshut“. Diese übergeordnete Botschaft an alle Besucher der Stadt lässt sich auch auf Angebotsebene herunter brechen, die beantwortet, was wird in Waldshut geboten, was kann ich erleben oder was kann ich erwerben. Zum Beispiel: „Will genießen – Wilkommen in Waldshut“.

Ziel der neuen Kampagne, beziehungsweise Kommunikationsstrategie für den W&F, das Thomas Wartner und Stefanie Kreß vom Werbe- und Förderungskreis Waldshut zusammen mit Gilberto Cammisa und Oliver Novak von der Agentur Lógos Advertising Bureau in Waldshut erarbeitet haben, ist es, Gästen und Kunden positiv, modern zu vermitteln, dass Waldshut und sein Gewerbe im Jahr 2020 wieder voll und ganz zur Verfügung steht.

Ursprünglich war bereits vor Ostern der Start der neuen Kampagne geplant, nachdem sich die schwierige Verkehrssituation, bedingt durch die Sanierung der Kolpingbrücke deutlich normalisiert hatte, die Wege in Waldshut wieder kürzer waren und die Parksituation wieder einfacheres Verweilen, Einkaufen und Genießen in der Waldstadt zuließen.

Seitens des W&F wurde jetzt auf die aktuelle Situation durch die staatlichen Auflagen, wie Grenzschließung, Geschäftsschließungen oder Kontaktverbot reagiert, indem das Look & Feel der Kampagne nach vorne verlegt, also der Start verschoben.

Die Einschränkungen durch die Verordnungen während der Corona-Pandemie sieht man bei W&F und der Aktionsgemeinschaft Tiengen (AGT) auch als Chance, in Zukunft enger zusammenzuarbeiten. „Wir möchten ein deutliches Zeichen setzen, dass eine solche Krise nur mit einem starken Zusammenhalt in der Bevölkerung aber eben auch auf Gewerbe-Organisationsebene und mit der Stadtverwaltung zu meistern ist“, sagt Zara Tiefert-Reckermann von der Aktionsgemeinschaft Tiengen.

„Abstand verbindet“ – dieser Slogan steht hinter dem neuen Auftritt des Werbe- und Förderungskreises (W&F) Waldshut. „Nähe durch Abstand“ ist die Grundlage für neue Kampagnen. So wirbt ein Plakat beispielsweise: „Mit Abstand am schönsten – Willkommen in Waldshut & Tiengen“, wobei deutlich wird, dass bei aller Gemeinsamkeit der W&F Waldshut und die AG Tiengen weiterhin ihre Selbständigkeit beibehalten. „Eine gemeinsam entwickelte Kommunikation stärkt die Marke Waldshut-­Tiengen und soll die Verbundenheit der Ortsteile und der Geschäftsleute nach außen tragen, aber auch die jeweiligen Besonderheiten und Eigenheiten Waldshuts und Tiengens hervorheben“, unterstreicht Gilberto Cammisa. In Zukunft könnte auch noch die Interessengemeinschaft Schmittenau in das Konzept mit einbezogen werden

Oberbürgermeister Philipp Frank steht hinter der Kampagne und die Stadt unterstützt sie, weil sie etwas Verbindendes hat. „Gerade derzeit geht es zu allererst darum, dem Gewerbe wieder auf die Beine zu helfen. Pulsierende Innenstädte sind die Herzkammern unserer schönen Stadt.“

Intern will man beim W&F eine WebApp einrichten, die den Mitgliedern schnellen und gezielten Zugriff auf Nachrichten gewährleistet.