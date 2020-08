Adrian Oetiker lehrt unter anderem an der Musikakademie Basel und gehört zu den gefragtesten Pianisten in der Schweiz. Wen-Sinn Yang, in Taiwan geboren, in der Schweiz aufgewachsen, war unter anderem Solo-Cellist des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks und lehrt heute als Professor an der Musikhochschule München.

Auch für Musikliebhaber hat die lange Durststrecke wegen der Corona-Pandemie im September ein Ende. Das erste Konzert findet am 19. September, 20 Uhr, statt. Gestartet wird beim 14. World-Town-Festival mit der Sängerin Thabilé und ihrem Programm „Afro-Pop¦&¦Soul From South Africa“ in der Waldshuter Stadthalle.

Unter dem Motto „Willkommen in Waldshut – gemeinsam essen und erleben“, haben sie ein Event ins Leben gerufen, dass die Waldshuter Kaiserstraße, vorausgesetzt das Wetter spiel mit, am Freitag, 4. September, und am Samstag, 5. September, jeweils ab 19 Uhr in eine kulinarische Meile verwandelt.

Waldshut – Seit dem Ende des Lockdowns ist auch in Waldshut wieder so etwas wie Normalität eingekehrt. Ganz schwer hat es während dieser Zeit unter anderem auch die Gastronomie getroffen, die auch jetzt noch mit großen Einschränkungen konfrontiert wird. Um die Gastronomen in der Altstadt zu unterstützen, haben sich die Verantwortlichen des Werbe- & Förderungskreises (W&F) Waldshut etwas Besonderes einfallen lassen.

Der Traditionsbetrieb Mülhaupt in der Waldshuter Innenstadt konnte im August dieses Jahres ihr 120-jähriges Betriebsbestehen feiern. Am 1. August 1900 erwarb der Metzgermeister Karl Mülhaupt die „Metzig mit Eiskeller“ in der Marienstraße 2 beim Oberen Tor. Seither ist der Waldshuter Traditionsbetrieb in Familienbesitz. Am 1. Januar 2001 übernahm Metzgermeister Alexander Honegg zusammen mit seiner Ehefrau Françoise in der fünften Generation den elterlichen Betrieb. Nach umfangreichen Umbauarbeiten in den Jahren 2001 und 2007 präsentiert sich die Traditionsmetzgerei am Oberen Tor in ihrem heutigen Erscheinungsbild. Die Metzgerei Mülhaupt ist seit 2001 Bioland-Vertragsmetzger. Es werden ausschließlich Biolandschweine, -Rinder und -Kälber aus Waldshut und Umgebung geschlachtet. Dazu gibt es ein auserlesenes hausgemachtes Bioland-Wurstsortiment. Bioland-Geflügel, Feinkost und frische Salate gehören ebenso zum Sortiment, wie eine zur Straße hin geöffnete Warmtheke mit täglich wechselndem Speisenangebot. Der Party-Service wurde im Laufe der Zeit Stück für Stück weiter ausgebaut, um den Kundenanforderungen noch besser gerecht zu werden. Für den schnellen Hunger zwischendurch kann man sich am Wurststand bei der Seltenbachbrücke mit frischen hausgemachten Würsten, leckeren Hähnchen und vielem mehr versorgen.

An einem besonderen Event nimmt die Traditionsmetzgerei am ersten Wochenende, Freitag, 4., und Samstag, 5. September, teil. Unter dem Motto „Willkommen in Waldshut – gemeinsam essen und erleben“ verwöhnen Alexander und Françoise Honegg ihre Gäste auf der Kaiserstraße mit einem exquisiten Wildmenü. Das Wildbret stammt aus eigener und heimischer Jagd. Reservierungen, sie sind obligatorisch, können unter der Telefonnummer 07751/47¦11 oder per

E-Mail (metzgerei@muelhaupt.de) getätigt werden.

