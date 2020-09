Waldshut – „Im Alb-Bot stoht’s“ – den Alb-Bote, die beliebte Heimatzeitung für den Kreis Waldshut, die Landrat Martin Kistler als kritischen Begleiter der Ereignisse vor Ort bezeichnete, gibt es seit nunmehr 170 Jahren. Am 1. Januar 1850 erschien der erste Alb-Bote als Beilage zu den amtlichen Bekanntmachungen des Lörracher Verlegers Carl Rudolf Gutsch. Der Alb-Bote löste seinerzeit das zuvor erscheinende „Intelligenzblatt“ (von 1833 - 1849) ab, das im Wesentlichen amtliche Bekanntmachungen und behördliche Verfügungen veröffentlicht hatte und ganz zuletzt auch hin und wieder kleine redaktionelle Beiträge veröffentlichte. Erst der Alb-Bote erfüllte mit einem regelmäßig erscheinenden Textteil die an eine Zeitung gestellten Anforderungen. In den ersten Jahren erschien die Zeitung wöchentlich. Redakteur war seinerzeit Julius Fuchs, der später den Trompeter von Säckingen in Säckingen herausgab.

Am 1. September 1860 übernahm der Buchdrucker und Verleger Heinrich Zimmermann Redaktion und Verlag. Heinrich Zimmermann hatte bei Carl Rudolf Gutsch eine Buchdruckerlehre absolviert und brachte danach in Friedrichshafen das Seeblatt heraus. Ein Jahr später wurde der Alb-Bote 1861 zu einer eigenständigen Zeitung.

Den zweiten und entscheidenden Schritt zur vollwertigen Zeitung mit heute noch geltendem Zuschnitt machte Heinrich Zimmermann am 22. März 1861. An diesem Tag erschien der Alb-Bote nicht mehr als Beilage zum Verkündigungs-Blatt, sondern als eigenständige Zeitung aus Text- und Anzeigenteil. Die Zeitung erschien im größeren Format als das, dem Alb-Bote beigelegte Verkündigungs-Blatt, das noch bis 1918 für alle amtlichen Bekanntmachungen und Verfügungen der großherzoglichen Bezirksämter herausgegeben wurde. Später wurden auch die Bekanntmachungen der noch jungen Demokratie im normalen Inseratenteil des Alb-Bote veröffentlicht.

Der Eintrag in das Handelsregister fand am 15. Januar 1863 statt. 1874 wurde die Herausgabe einer zusätzlichen Zeitung bekanntgegeben: Die „Waldshuter Zeitung“ mit dem „Waldshuter Erzähler“, die es wöchentlich als Gratisbeilage gab. Während die „Waldshuter Zeitung“ später aufgegeben wurde, ist der „Waldshuter Erzähler“ bis heute fester Bestandteil des Alb-Bote.

1875 bezog das Unternehmen das von Heinrich Zimmermann erbaute Gebäude, Ecke Post- und Bismarckstraße, das heute die Redaktionsräume von Alb-Bote und SÜDKURIER beherbergt.

Ab 1880 ratterten beim Alb-Bote die Druckmaschinen und 1901 wurde die erste Setzmaschine in Betrieb genommen, sodass die bisher dreimal wöchentlich erschienene Zeitung jetzt an allen Werktagen herausgegeben werden konnte. Im Jahr 1996 starb Heinrich Zimmermann. Sein Lebenswerk wurde von seinen Söhnen Carl Zimmermann als Verleger und Heinrich Zimmermann jun. als Redakteur fortgesetzt.

Ab 1901 erschien der Alb-Bote täglich. Im Auf und Ab der Jahre vor und nach dem 1. Weltkrieg und während der Weimarer Republik baute der Alb-Bote seine Stellung als stärkste Heimatzeitung im Landkreis Waldshut kontinuierlich aus.

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten erfolgte ab 1933 eine Gleichschaltung der Zeitungen. Davon war auch der Alb-Bote betroffen. Das Kriegsende im Mai 1945 bedeutete für den von den Nazis unter die Gleichschaltung gezwungenen Alb-Bote das Zeitungsverbot.

Am 1. November 1949 und damit knapp ein halbes Jahr nach der Gründung der Bun desrepublik erschien die erste Nachkriegsausgabe des Alb-Bote. Sofort fand der Alb-Bote zu seinen Lesern zurück und konnte für einige Zeit fast an die alte Größe anknüpfen. Anfangs erschien die Zeitung dreimal die Woche, später viermal. Ab Mitte der 50er Jahre wurde sie Montag bis Samstag herausgegeben.

1972 übernahm der SÜDKURIER den Alb-Bote. 1974 zog der SÜDKURIER mit seiner Lokalredaktion von der Kaiserstraße in das Alb-Bote-Haus um.

Ende der 1980er Jahre wurde im Rahmen technischer Erneuerungen der Druck von Oberndorf (Produktionsstätte des Schwarzwälder Boten) nach Konstanz (Produktionsstätte des SÜDKURIER) verlagert. 1995 wurde der Inhalt des Alb-Bote umgestaltet. Der lokale Teil rückte, so wie es der Leser heute gewohnt ist, an den Anfang der Zeitung.

