von Ursula Freudig

Wer noch keine Frühlingsgefühle hat, dem könnte ein Spaziergang durch Waldshut und Tiengens Innenstadt auf die Sprünge helfen. Denn dort sind opulente, farbenprächtige Frühlingsboten zu entdecken.

Vor Kurzem hat die Stadtgärtnerei sechs Brunnen in der Doppelstadt mit Stiefmütterchen, Hornveilchen, Bellis, Ranunkeln und vielen anderen Sorten bepflanzt. Rund 1500 bis 2000 Frühjahrsblüher machen die nächsten zwei, drei Wochen aus den Brunnen wahre Hingucker.

Einfach schön: Die Dame in Klettgauer Heimattracht hat jetzt ein kleines Blumenmeer zu Füßen, „ihr“ Brunnen befindet sich am Eingang zum Tiengener Marktplatz. | Bild: Ursula Freudig

Blumen stammen aus eigenem Anbau

Alle Blumen kommen aus den Gewächshäusern der Stadtgärtnerei in der Schmittenau in Waldshut. Dort wurden sie unter Regie von Gärtnermeister Martin Feldmann selbst gezogen. Ohne die Blumen würden die Brunnen noch etliche Wochen ein tristes Dasein führen, denn erst nach Ostern werden sie ihrer eigentlichen Bestimmung übergeben und mit Wasser gefüllt. Vor vielen Jahren hatte Bernd Kramm, Leiter der Stadtgärtnerei, die Idee, bis dahin Blumen in die Brunnen zu pflanzen.

Der Ursprung: In den Gewächshäusern der Stadtgärtnerei Waldshut-Tiengen sind die Frühjahrsblüher gezogen worden, die jetzt in Waldshut und Tiengen die Brunnen schmücken, Bernd Kramm (links, Leiter der Stadtgärtnerei) und Gärtnermeister Martin Feldmann zeigen in einem Gewächshaus Stiefmütterchen. | Bild: Ursula Freudig

Was einfach klingt, ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Die Brunnen haben alle eine gewisse Tiefe. Das heißt, um nicht Unmengen von Erde zu brauchen, bekamen die sechs Brunnen einen Unterbau, beispielsweise aus Paletten. In Tiengen übernahm den Unterbau die Aktionsgemeinschaft, in Waldshut der Baubetriebshof.

Klein, aber fein: Auch dem kleinsten Brunnen – hier in Waldshut in der Wallstraße nahe der Pfarrkirche – stehen Blumen wunderschön zu Gesicht. | Bild: Ursula Freudig

Erde wird wiederverwendet

Auf Folien über den Unterbauten brachte die Stadtgärtnerei dann jeweils eine Erdschicht von zehn bis 15 Zentimetern auf. Diese Tiefe reicht den Frühjahrsblühern. Rund sechs Kubikmeter Erde waren für die sechs Brunnen nötig. Die Erde kam von der Kompostierungsanlage Ettikon. Sie wird nach Abbau der Brunnenbepflanzung zur Ausbesserung von Schäden verwendet, die über den Winter auf städtischen Rasen- oder Pflanzflächen entstanden sind.

Erste Dusche: Nachdem der Marienbrunnen fertig bepflanzt ist, versorgt Marco Blaszczyk die Blumen mit Wasser. | Bild: Ursula Freudig

Acht Mitarbeiter waren viele Stunden im Einsatz. In Tiengen waren es Marco Blaszczyk (stellvertretender Leiter der Stadtgärtnerei), Dirk Scheitler und Bastian Franz. Für die drei war die Brunnenbepflanzung eine angenehme Arbeit, allein deshalb, weil sie sich nicht oder nur wenig bücken mussten.

„Wir halten uns an die Eisheiligen“

Bernd Kramm, Leiter der Stadtgärtnerei, gibt im Interview Tipps für die richtige Auswahl an Pflanzen.

Herr Kramm, besteht nicht die Gefahr, dass die Blumen in den Brunnen noch erfrieren?

Wir suchen gezielt Blumen aus, die einen leichten Frost überstehen. Stiefmütterchen, Gänseblümchen, Primeln, Vergissmeinnicht und einige mehr halten normalerweise ein bis zwei Grad minus aus.

Man darf nicht zu früh mit dem Gärtnern beginnen und muss die richtigen Pflanzen wählen, richtig?

Ja, und natürlich muss man die Höhenlage berücksichtigen. Während wir in Waldshut-Tiengen schon Blumen ins Freie pflanzen können, kann das beispielsweise in Höchenschnwand ganz anders aussehen. Das Problem ist, dass es im Handel schon sehr früh alles zu kaufen gibt. Man sollte sich also gut informiert und bewusst für passende Pflanzen entscheiden.

Bernd Kramm, Leiter der Stadtgärtnerei Waldshut-Tiengen. | Bild: Ursula Freudig

Jeder redet vom Klimawandel – sind Fröste im Frühjahr nicht seltener geworden?

Die Vegetation ist natürlich nicht mehr wie vor 20, 30 Jahren, aber das schließt Spätfrost nicht aus. Extreme bleiben trotz Klimawandel möglich.

Was hält die Stadtgärtnerei von den Eisheiligen?

Viel, wir halten uns an sie. Unsere Sommerblumen, die derzeit in den Ge-wächshäusern heranwachsen, kommen auch dieses Jahr erst nach der kalten Sophie, also nach Mitte Mai ins Freie.

Die Eisheiligen Die Eisheiligen sind Gendenktage christlicher Heiliger und Märtyrer im Mai, an denen nach alten Bauernregeln noch Nachtfröste möglich sind. Die letzte Eisheilige ist die „kalte Sophie“ am 15 Mai. „Vor Nachtfrost du nicht sicher bist, bis Sophie vorüber ist“ oder etwas derber: „Oft hat Sophie Frost gebracht und manche Pflanze tot gemacht“, heißt es in überlieferten Bauernregeln.