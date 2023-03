In den Altstädten von Tiengen und Waldshut haben sich im Laufe der Jahrhunderte spannende Geschichten ereignet. Es gibt bedeutende Gebäude zu besichtigen, reizvolle Winkel zu entdecken und aufschlussreiche Zusammenhänge zu erfahren. Die von der Stadt Waldshut-Tiengen zertifizierten Stadtführer erwecken Stadtgeschichte(n) zum Leben. Die Stadtführerschaft der Großen Kreisstadt Waldshut-Tiengen startet diesen März in die Saison.

Das Jahresprogramm an öffentlichen Stadtführungen ist ab sofort erhältlich und online einsehbar. Insgesamt werden 40 öffentliche Führungen angeboten, darunter neben den historischen Führungen und Themenführungen auch Schauspiel-, Kinder- und Neubürgerführungen. Auch in dieser Saison wird es wieder neu konzipierte Stadtführungen geben, die zum ersten Mal öffentlich angeboten werden.

Dies sind die Nachtwächterführung Waldshut „Alles schläft, einer wacht! Auf Rundgang mit Nachtwächter Josef“ mit Thomas Völk am 21. April und 6. Oktober sowie die Nachhaltigkeitsführung von Susanne Tritschler mit dem Titel „Die Waldshuter Fair-Führung – gestern schon an morgen gedacht!“ am 29. Juni und 13. September.

Eine zusätzliche Besonderheit sind auch die beiden Führungen durch Waldshut und Tiengen anlässlich dem 175. Jubiläum der Badischen Revolution. Diese finden am 31. März in Tiengen und am 13. Mai in Waldshut statt.

Auftakt am Freitag

Der Auftakt der diesjährigen Stadtführungen macht die Schauspielführung „Mythos Rhein – Geschichte im Fluss“ mit Stadtführer Matthias Lott alias Rheingeist Anduin. Diese findet statt an diesem Freitag, 10. März. Treffpunkt ist um 15 Uhr die Tourist-Information Waldshut, die Teilnahme kostet 10 Euro pro Person. Die Führung findet bei jedem Wetter statt.

Informationen und Anmeldungen zu allen Stadtführungen über die Tourist-Information (telefonisch unter 07751 833200 oder per E-Mail an tourist-info@waldshut-tiengen.de) oder online unter www.waldshut-tiengen.de.