Benötigt eine Gemeinde Flächen für Neubaugebiete oder möchte ein Gewerbebetrieb seinen Standort erweitern, muss ein Ausgleich für den jeweiligen Eingriff in die Natur geschaffen werden. Eine Möglichkeit, den Flächenverbrauch zu kompensieren, ist die Einzahlung von sogenannten Ökopunkten auf ein Ökokonto. Eine Gemeinde kann sich solche Ökopunkte mit verschiedenen Ausgleichsmaßnahmen verdienen.

Hochrhein/Südschwarzwald Preisexplosion auf dem Holzmarkt beschäftigt Waldbesitzer, Sägewerker und Holzbauunternehmen Das könnte Sie auch interessieren

Die Stadt Waldshut-Tiengen möchte Ökopunkte generieren, indem sie künftig auf die Bewirtschaftung von zunächst rund acht Hektar Stadtwald verzichtet. Der Gemeinderat sprach sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür aus und beauftragte die Verwaltung mit der Umsetzung.

Ökopunkte im Landkreis Waldshut Mit der Änderung des Baugesetzbuches 1998 wurde den Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt, ein kommunales Ökokonto zu führen. In das naturschutzrechtliche Ökokonto des Landkreises Waldshut sind bisher Projekte in Bad Säckingen, Ühlingen-Birkendorf, Hohentengen, Jestetten, Stühlingen, Wutach und Wutöschingen eingebucht worden. In Ühlingen-Birkendorf sind für zwei Projekte („Schaffung eines Waldbestands im Steinatal“) 26.000 beziehungsweise 45.000 Ökopunkte eingebucht worden. 305.000 Ökopunkte gibt es für einen „Waldumbau am Rheinufer“ in Hohentengen. Für „Gewässermaßnahmen am Ehrenbach“ sind in Stühlingen 228.000 Ökopunkte in das Ökokonto eingetragen worden. 460.000 beziehungsweis 31.000 Ökokonto gibt es in Jestetten für „Amphibienschutzmaßnahmen im Wangental“. Das Landratsamt Waldshut prüft als untere Naturschutzbehörde, ob die Voraussetzungen für die Aufnahme in das Ökokonto erfüllt sind. (ew)

Landschaftsarchitekt Christian Burkhard aus Hohentengen, der die Stadtverwaltung bei der Umsetzung des Vorhabens berät, nannte in der Sitzung als Beispiel für die Größenordnung, wie viele Ökopunkte ein einziges Bauprojekt verschlingen kann, die Logistikhalle der Firma Gutex im Gewerbegebiet Vordere Rohhalde in Waldshut-Tiengen. „Dort wurden 500.000 Ökopunkte verbraucht“, so der Experte.

Durch einen Bewirtschaftungsverzicht im Stadtwald könnten laut Verwaltung pro Hektar bis zu 40.000 Ökopunkte gesammelt werden. Im Falle einer Genehmigung durch die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Waldshut wären somit insgesamt 320.000 Ökopunkte möglich. Diese würden dann für Ausgleichsmaßnahmen, welche im Zuge von Bauleitplanungen notwendig sind, zur Verfügung stehen. Burkhard erklärte dem Gremium mit einfachen Worten, was ein Bewirtschaftungsverzicht konkret bedeutet: „Man macht nichts mehr im Wald, sondern überlässt alles der Natur.“

Waldshut-Tiengen Schwarzwaldverein Waldshut-Tiengen bringt den Hutpfad nach Unwetter wieder auf Vordermann Das könnte Sie auch interessieren

CDU-Stadtrat Armin Arzner begrüßte für seine Fraktion den Verzicht auf die Bewirtschaftung von acht Hektar Stadtwald, sprach sich aber gleichzeitig dafür aus, weitere Flächen in Betracht zu ziehen. Dazu erklärte Tom Drabinski vom Kreisforstamt in der Sitzung: „Wir haben erst mal eine geringe Fläche ausgesucht. Die restlichen 40 Hektar müssten wir prüfen.“

Laut der Stadtverwaltung gibt es eine Liste mit rund 160 Hektar Waldflächen, die Potenzial zur Generierung von Ökopunkten aufweisen. Die Flächen eignen sich entweder für eine Stilllegung oder dafür, darauf aktiv-pflegende Maßnahmen durchzuführen, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung hatte Tom Drabinski vom Kreisforstamt rund 51 Hektar mögliche Stilllegungsflächen vorausgewählt.

Harald Würtenberger, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, forderte von der Verwaltung einen Sachstandsbericht über den Stadtwald hinsichtlich Schäden durch Wetterextreme und Käferbefall. Er schlug außerdem die Einrichtung einer Wald-Kommission mit Mitgliedern des Gemeinderats sowie eine Exkursion vor. Oberbürgermeister Philipp Frank begrüßte den Vorschlag einer Kommission und merkte an, dass das Gremium „zuletzt im vergangenen Oktober im Wald war“.