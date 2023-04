Künftig werden höhere städtische Zuschüsse in das Chilbi-Bürgertheater und in den Werbekosten-Etat für die historische Veranstaltung fließen. Einem entsprechenden Beschlussvorschlag der Verwaltung stimmte der Gemeinderat in jüngster Sitzung mit großer Mehrheit zu. Deutlich machten einige Stadträte aber auch, dass sie sich hier durchaus mehr Entgegenkommen von den Veranstaltern erwartet hätten.

Mit den nun beschlossenen Zuschusserhöhungen steigen die Gesamtausgaben der Stadt, in die auch weitere Aufwendungen und Leistungen des Baubetriebshofs eingerechnet sind, um 13.000 auf jetzt 95.000 Euro im Vergleich zum vergangenen Jahr.

Beim Theater stehen erhebliche Mehrkosten an

Konkret wird der Zuschuss für das Bürgertheater von 30.000 auf 34.000 Euro erhöht. Damit sollen erwartete Mehrkosten kompensiert werden, die durch die Kooperation mit der Theaterwerkstatt Heidelberg anfallen werden, schildert die Stadtverwaltung. Diese habe vergangenes Jahr erstmals bei der Realisierung des Theaters mitgewirkt, dies aber zu einem „einmaligen Freundschaftspreis“.

Dies habe es ermöglicht, die neu konzeptionierte Veranstaltung auf dem Johannisplatz zu deutlich günstigeren Konditionen abzuhalten als zuvor in der Kaiserstraße, wie Mitorganisator Michael Vögtle darstellte.

Nachdem nun die aktualisierten Angebote der Theatergruppe und des Technik-Dienstleisters vorlägen, zeichne sich derweil ab: Ändere sich nichts am Zuschuss, bleiben die Veranstalter auf mindestens 6000 Euro der Kosten sitzen. Auch das Spendenaufkommen des Publikums könne das nicht kompensieren.

Stadträtinnen fordern Entgegenkommen

Aus Sicht der beiden Stadträtinnen Adelheid Kummle (FW) und Petra Thyen (Grüne) Grund genug, im Gegenzug einige Optimierungen bei den Veranstaltern anzuregen. Zumal: „Bei den durchschnittlich 300 Zuschauern beim Bürgertheater bezahlt die Stadt pro Person mehr als 100 Euro“, rechnete Kummle vor. Da sei es nur naheliegend zu erwarten, dass die Veranstalter künftig Eintritt verlangten, um die Kosten zu senken.

Petra Thyen hingegen forderte einen nachhaltigeren Umgang mit den Veranstaltungsressourcen. Der ganze Aufwand stehe ihrer Einschätzung nach in keinem Verhältnis zur Tatsache, dass nur an einem Abend Theater gespielt werde, so Thyen. Überlegenswert sei daher, ob das Theater nicht zumindest an zwei Abenden aufgeführt werden könnte: „Das würde auch dem Publikum mehr Optionen bieten.“

Theater-Organisatoren sehen wenig Spielraum

Kulturamtsleiterin Kerstin Simon zeigte sich gerade mit Blick auf die Eintrittspreis offen: „Das ist ein seit langem diskutiertes Thema“, erklärte sie. Gleichwohl sei es aber auch eines, dass sich nicht bis zur nächsten Aufführung klären lasse: „Unter anderem müsste die Absperrung und Einlasskontrolle für den Johannisplatz bewerkstelligt werden.“ Frühestens zum Bürgertheater 2024 lasse sich dies also umsetzen.

Eine zweitägige Aufführung des Theaters sei hingegen ausgeschlossen, so Simon weiter. Die Zahl der Helfer sei in den vergangenen Jahren ohnehin stark rückläufig. Das Theater lasse sich schon im jetzigen Maßstab nur mit Mühe realisieren. Zudem seien die meisten Beteiligten an den anderen Veranstaltungstagen anderweitig an der Chilbi eingebunden.

Hohe Kosten für neues Zelt

Drastisch erhöht wird unterdessen auch der Werbekostenzuschuss – um 75 Prozent von 12.000 auf 21.000 Euro. Laut Tobias Bartelmess, Leiter des Chilbi-Organisationskomitees, liegt der Hauptgrund an veränderten Konditionen bei der Festzeltmiete.

Das bisher verwendete Zelt sei nicht mehr verfügbar, stattdessen gebe es ein eher quadratisches, dass allerdings auch Mehrkosten von allein 6000 Euro verursache. Auch die Kapazität der Toilettenanlagen auf dem Festgelände solle erweitert werden, so Bartelmess.