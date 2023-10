Waldshut-Tiengen (pm/phz) Zum Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht am 9. November 1938 lädt die Stadt Waldshut-Tiengen gemeinsam mit den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden am Donnerstag, 9. November, um 18 Uhr zu einer Veranstaltung beim Platz vor der ehemaligen Synagoge in der Fahrgasse in Tiengen ein.

Die Nationalsozialisten haben in der Nacht von 9. auf 10. November 1938 die Synagogen zerstört und in Brand gesteckt, Juden tätlich angegriffen, jüdische Einrichtungen demoliert sowie Geschäfte und Wohnhäuser von Juden geplündert. Eine Gruppe Männer zerstörte auch die Synagoge in der Fahrgasse in Tiengen und zertrümmerte Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof.

Die Stadtverwaltung bittet die Bewohner in diesem Bereich, am 9. November in der Zeit von 17.30 bis etwa 18.30 Uhr den Platz vor der ehemaligen Synagoge in der Fahrgasse nicht zu befahren und dort auch nicht zu parken. Während des Gedenkens wird dieser Bereich durch den städtischen Gemeindevollzugsdienst abgesperrt. Es handelt sich um eine Veranstaltung der Stadt mit den Kirchengemeinden in Waldshut-Tiengen sowie dem Freundeskreis Jüdisches Leben in Waldshut-Tiengen.