Waldshut-Tiengen (pm/fue) In der Bildungsakademie Waldshut geht eine Ära zu Ende: Peter Bednarek verabschiedet sich nach fast 28 Jahren Lehrtätigkeit in den Ruhestand, wie die Akademie mitteilt. Neuer Leiter der Schreinerausbildung wird demnach Wilfried Schäfer.

Der Schreinermeister ist bereits seit Oktober 2022 in der Bildungsakademie angestellt, um einen fließenden Übergang zu gewährleisten.

„Peter Bednarek hinterlässt große Fußstapfen. Es ist eine Herausforderung, aber ich habe natürlich den Anspruch, ihm und den Lehrlingen gerecht zu werden“, so Schäfer laut Mitteilung der Akademie.

Der neue Schreiner-Lehrmeister bringe ein umfassendes Wissen mit in die Lehrlingsausbildung. Nach seiner Meisterprüfung 1996 sammelte er in den Bereichen Fensterbau, Innenausbau und Möbelbau Erfahrungen. An seiner neuen Aufgabe habe Schäfer bereits jetzt großen Gefallen gefunden: „Es macht Spaß, mit jungen Leuten zu arbeiten.“

Auch bei der Meisterausbildung in der Bildungsakademie Waldshut werde Schäfer künftig eingesetzt. Anmeldungen für die Meistervorbereitungskurse Teile I und II ab August 2024 seien schon möglich. Ansprechpartnerin ist Stefanie Ende, Tel. 07731 83277-589, stefanie.ende@hwk-konstanz.de.