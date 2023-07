Vor dem SV Gurtweil liegt eine große Veränderung: Seine erste Mannschaft tritt in der neuen Saison mit dem FC Weilheim in einer Spielgemeinschaft an. Das war ein Thema bei der Hauptversammlung, zu der Tobias Scheuble, Leiter Finanzen, auch den Ehrenvorsitzenden Dietmar Nagl und Ortsvorsteher Claudio Helling begrüßte.

Zu Beginn gedachten die 36 Anwesenden sieben verstorbener Mitglieder, darunter Ehrenmitglied Erwin Maier. Beim Blick auf die finanzielle Situation konnte Tobias Scheuble beruhigend sagen: „Der Verein steht gut da, er ist gesund.“ Und er ergänzte: „Wir müssen aber immer schauen und rechnen.“ Und der Verein hat immer zu tun. So hat er die Infrastruktur auf Vordermann gehalten, etwa beim Unterhalt und der Sanierung des Vereinsheims wie auch bei der Pflege des Sportgeländes durch Ausbringen von 30 Tonnen Sand auf dem Rasenplatz und der Montage neuer Sitzbänke, fasste Benjamin Frickmeier zusammen.

Durch die Liaison mit dem FC Weilheim erwartet sich Steffen Künze einen sportlichen Aufwärtstrend. Sarina Genswein, Leiterin der SVG-Verwaltung, ehrte vier Fußballer für ihre Verdienste. Dirk Stihl und Dirk Uwe Hahn aus der Jugendabteilung erhielten die Verdienstmedaille, Yannik Ebert die silberne Ehrennadel, Werner und Birgit Hödl bekamen die Ehrennadel in Gold. Die originelle Laudatio auf das neue Ehrenmitglied Jürgen Gampp sprach Patrick Eichkorn. Gampp habe „im Verein fast alles gemacht“ und würde man seinen Einsatz in Arbeitsstunden hochrechnen, kämen 10.800 Stunden zusammen. Die Mitglieder wählten den Vorstand: Das SVG-Leitungsteam wurde wie folgt besetzt: Benjamin Frickmeier, Leitung Infrastruktur, Steffen Künze, Spielbetrieb, Sarina Genswein, Verwaltung, Tobias Scheuble, Finanzen. Als Beisitzer wurden Christian Müller, Yannik Ebert, Marius Ebert und Johannes Oberle gewählt.