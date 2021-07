Trotz der andauernden Corona-Pandemie hat das Kinder- und Jugendreferat der Stadt Waldshut-Tiengen für die bevorstehenden Sommerferien ein abwechslungsreiches Betreuungsangebot für Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahre organisiert.

In den ersten drei Wochen der Ferien stehen jeweils einwöchige Angebote auf dem Programm, die nur als ganze Woche buchbar sind, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die vierte und fünfte Ferienwoche steht unter dem Motto „Ferien zu Hause“ (Fez) mit einzelnen Veranstaltungen. In der sechsten und letzten Ferienwoche findet schließlich ein fünftägiger Theaterworkshop statt.

Anmeldungen Am Sommerferienprogramm der Stadt Waldshut-Tiengen können Kinder im Alter zwischen sieben und 13 Jahren teilnehmen. Anmeldungen für die mehrtägigen Veranstaltungen sowie für die Einzelveranstaltungen im Rahmen der Fez-Aktion sind im Internet möglich ( www.unser-ferienprogramm.de/Waldshut-Tiengen ). Bei allen Veranstaltungen gilt ein Hygienekonzept.

Bereits ausgebucht ist das Betreuungsangebot in der ersten Ferienwoche vom 2. bis 6. August, die sich rund um Bewegung und Sport dreht, wie das Kinder- und Jugendreferat auf der Internetseite der Stadtverwaltung informiert. Freie Plätze gibt es für die zweite Ferienwoche vom 9. bis 13. August, die unter dem Motto „Natur und Kreativität“ steht. Das Angebot findet täglich von 8.30 bis 17 Uhr in der Sporthalle Tiengen statt. Die Kosten betragen 95 Euro und beinhalten die Betreuung, Materialien und Verpflegung. Geschwisterkinder zahlen 85 Euro.

Manege frei heißt es in der dritten Ferienwoche vom 16. bis 20. August, wenn die jungen Teilnehmer Jonglieren, Balancieren und die Mimik eines Clowns erlernen. Die Betreuung findet täglich von 8.30 bis 14 Uhr statt und kostet 40 Euro (für Geschwisterkinder 30 Euro). Die Artisten werden gebeten, Vesper und Getränke selbst mitzubringen.

Zum 40. Mal findet in diesem Jahr das Programm „Ferien zu Hause“ (Fez) mit Einzelveranstaltungen in der vierten und fünften Ferienwoche statt. „Weil die Auswahl an Angeboten coronabedingt geringer ist als sonst, haben wir die Teilnahmepreise angepasst“, erklärt Silke Padova, Leiterin des Kinder- und Jugendreferats, im Pressegespräch. Der Grundpreis beträgt nun 15 Euro (bisher 30 Euro), Geschwisterkinder zahlen 7,50 Euro. Ab dem dritten Kind einer Familie ist die Teilnahme an Fez kostenlos.

Statt mit der Kinderspielstadt Fezitty endet das Fez-Programm in der letzten Ferienwoche vom 6. bis 10. September mit einem fünftägigen Theaterworkshop, bei dem die Kinder spielerisch Englisch lernen können. Das Angebot mit der Theaterpädagogin Nicole Djandji-Stahl aus Freiburg findet täglich von 9 bis 16 Uhr in der Sporthalle Tiengen statt und kostet 60 Euro (Geschwisterkinder 30 Euro) inklusive Betreuung, Programm, Materialien und Verpflegung.