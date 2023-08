Das alljährlich reihum stattfindende Treffen der Tennisclubs der drei Partnerstädte Blois, Waldshut-Tiengen und Lewes wurde dieses Jahr in etwas reduzierter Form ausgerichtet, zumal ja schon viele Gäste aus der französischen Partnerstadt zum Jubiläum im Juni angereist waren. Ein schönes Programm wurde laut Mitteilung des Tennisclubs Hochrhein Waldshut zusammengestellt: Aufenthalt im Städtle (Waldshut und Tiengen), Wanderung am Schluchsee, Sommerfest auf dem Clubgelände, Spaziergang am Rheinufer, Mixed-Turnier mit und gegen die englischen Gäste.

Waren diese zwar zahlenmäßig in der Minderheit, so triumphierten sie umso mehr bei den Ergebnissen: Peter Eastham aus Lewes gewann haushoch alle Matches – zusammen mit seiner englischen Clubkollegin Sarah Beauchamp oder mit anderen Spielpartnerinnen – egal in welcher Aufstellung sie mit deutschen oder englischen Spielgegnern auf dem Platz waren.

Den krönenden Abschluss bildete traditionell das Abendessen am Sonntag, das in fröhlicher Runde bei Abendsonne in der Kaiserstraße eingenommen wurde. Nun freut man sich bereits auf die Einladung zum nächsten Partnerschaftstreffen der Tennisclubs in Lewes im Jahr 2024.