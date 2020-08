Waldshut-Tiengen vor 3 Stunden

Splitterfasernackter Mann sorgt für Polizeieinsatz in der Waldshuter Friedrichstraße

Der Polizei wurde am Dienstagabend gegen 23 Uhr ein völlig unbekleideter Mann aus der Friedrichstraße in Waldshut gemeldet. Er wurde in eine Fachklinik gebracht.