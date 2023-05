Manches ist doppelt einfach unschlagbar: Das hat das gemeinsame Konzert der Stadtmusik Waldshut und der Brassband B10 aus Göppingen gezeigt. Am Samstagabend haben die beiden Orchester in der Waldshuter Stadthalle ihre Klasse so unterhaltsam „ausgespielt“, dass bestimmt niemand mehr an den ESC in Liverpool gedacht hat, der an diesem Abend sicher den ein oder anderen vor dem Fernseher gehalten hatte. Die Stadthalle war nicht ganz voll, aber gut gefüllt, und die Stimmung hätte nicht besser sein können.

„Sie sind genau am richtigen Platz“, brachte es Klaus Danner auf den Punkt. Er führte souverän und doch mit persönlicher Note durch das Programm. „Doppelkonzerte sind immer etwas ganz besonderes“, sagte er und versprach einen musikalischen Hochgenuss. Und das wurde der Abend auch. Das Publikum feierte zwei tolle Orchester, die mit großer Spielkunst und Spielfreude mitnahmen auf eine spannende musikalische Reise durch unterschiedliche Musikrichtungen.

Klaus Danner stellt beim Doppelkonzert seine Qualitäten als Moderator unter Beweis. | Bild: Ursula Freudig

Im ersten Konzertteil spielte die Stadtmusik Waldshut. Unter dem Dirigentenstab von Frank Amrein eröffnete sie mit „Flashing Winds“ ihr abwechslungsreiches Programm. Nach majestätischen Klängen voller Intensität, unternahm sie mit Offenbachs „La Belle Hélene“ einen beschwingten Ausflug in die Welt der Operette und ließ mit dramatischen und spannenden Kompositionen in die bunte Welt von Videospielen (Epic Games Themes) eintauchen.

Die Orchester Die Stadtmusik Waldshut mit ihren rund 50 Musikern gehört zu den Waldshuter Traditionsvereinen. Sie gestaltet und begleitet alle wichtigen öffentlichen und kirchlichen Anlässe in Waldshut. Mitte Juni spielt sie bei der Einweihung des Feuerwehrgerätehauses, im August bei der Chilbi und schon vorher, am 2. Juli, ist sie beim Tiengener Schwyzertg zu Gast. Internet: www.stm-waldshut.de.



Brassband B10: Die gut 30 Mitglieder zählende Band wurde 2010 gegründet und hat ihren Sitz in Göppingen. Brassbands sind reine Blechbläserbands, meist ergänzt durch Schlagwerk. Bei der Deutschen Brassband Meisterschaft 2022 in Regensburg (2nd Division) belegte die Brassband B10 den ersten Platz. Internet: www.bbb10.de.

Einen großen, umjubelten Auftritt als Solist hatte Bernd Kramm. Bei „Farmer‘s Tuba“ zeigte er, wie pfiffig und schön sein Instrument „brummen“ kann. Sehr gefühlvoll interpretierte die Stadtmusik Waldshut „Joined Apart“, ein Stück von Dominik Wagner, dem Dirigenten der Brassband B10. Er ist gebürtiger Luttinger und ehemaliger Schüler von Frank Amrein, um nur eine von mehreren persönlichen Verbindungen der Brassband zur Stadtmusik und zur Gegend zu nennen.

Nach einer Pause stand die Brassband B10 auf der Bühne. Das Messing der Instrumente Musiker glitzerte und glänzte im Scheinwerferlicht mit dem Können und dem Spielwitz der Musiker um die Wette. Facettenereiche Stücke voller Wucht und Dynamik wie „When Thunder Calls“ wechselten mit warmen, getrageneren Klängen wie bei „Lord Tullamore“ und „Hope“. Dominik Wagner ist ein begnadeter Komponist.

Die Stadtmusik Waldshut spielt unter dem Dirigentenstab von Frank Amrein beim Doppelkonzert in der Stadthalle Waldshut groß auf, bei „Farmer‘s Tuba“ hat Bernd Kramm als Solist einen umjubelten Auftritt. Bilder: Ursula Freudig

Das zeigte sich auch bei „Exultation“ – Jubel instrumental besser rüberzubringen als es dieses Stück tut, ist schwer vorstellbar. Sei es „Brass Machine“ oder „Bourbon Street Brassin“ – die Brassband B10 überzeugte auf der ganzen Linie. Ebenso die stimmgewaltige Sängerin Martina Weideli. Sie war mehr als das berühmte I-Tüpfelchen auf den begeisternden Darbietungen der Band. Mit „Amazing Grace“ schritt sie auf die Bühne, ihr „One Moment in Time“ ging unter die Haut.

Resümée: Zwei Blasorchester haben sich an diesem Abend in die Herzen des Publikums gespielt: Die Stadtmusik Waldshut einmal mehr und die Brassband B10 erstmals und hoffentlich nicht das letzte Mal.