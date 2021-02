„Sie sammeln Zeitungen, Elektroschrott und Joghurtbecher – ihr Alltag wird von Chaos und Desorganisation beherrscht.“ Mit plastischen Worten beschreibt das Deutsche Ärzteblatt auf seiner Internet-Seite ein Phänomen, unter dem nach Schätzungen von Selbsthilfegruppen rund 1,8 Millionen Menschen in Deutschland leiden. Die Rede ist vom sogenannten Messie-Syndrom, dessen Bezeichnung auf das englische Wort „mess“ für Chaos oder Durcheinander zurückgeht.

Im Kreis Waldshut gibt es, zumindest nach dem Selbsthilfe-Verzeichnis des Landratsamts, bislang keine Gruppe, in der Betroffene sich austauschen können. Dafür bietet eine Firma aus der Kreisstadt einen „Messie-Service“ an und verspricht neben Entsorgungs- und Aufräumarbeiten „diskrete Entrümpelung“. Es dürfte naheliegend sein, dass die Dienstleistungen nicht nur all jenen zur Verfügung stehen, die bereits die Kontrolle über ihren Haushalt verloren haben. Denn wer kennt nicht das nervende Gefühl, dass im Keller oder auf dem Dachboden schon längst eine Bereinigungs-Aktion fällig ist? Schließlich steckt wohl in jedem von uns ein gewisser Hang zum Durcheinander. Manchmal allerdings kann Chaos auch kreative Wirkung entfalten. Die Entdeckung des Penicillins durch den Bakteriologen Alexander Fleming etwa soll der Unordnung in dessen Labor zu verdanken sein. Weil aber andererseits Aufräumen eine durchaus wohltuende Wirkung entfalten kann, wird der Verfasser dieser Zeilen das Wochenende dazu nutzen, endlich mal seinen Homeoffice-Schreibtisch von überflüssigem Kram zu befreien.