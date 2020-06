4.500 Euro für die Deutsche Kinderkrebsnachsorge in Tannheim: Wieder einmal kamen Christa Oszczak und Edgar Hoffmann aus Waldshut mit einem großen Bündel Geldscheine. Trotz der aktuell schwierigen Situation hatten die beiden wie in den zurückliegenden Jahren Pfandflaschen gesammelt, um den Erlös an die Klinik zu spenden. In diesem Jahr haben die beiden den Betrag mit ihrem Urlaubsgeld – wegen Corona sind ja Ferienreisen nicht möglich gewesen – sogar noch um ein Vielfaches erhöht und 4000 Euro dazu gegeben. Die Spende übergaben sie an eine Mitarbeiterin der Nachsorgeklinik.