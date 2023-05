Eine Amphibien-Exkursion im Fockeltengraben und eine Vogelstimmenwanderung in Detzeln haben den Teilnehmern Natur-Erlebnisse und nachhaltige Eindrücke vermittelt, berichtet der Verein „Erlebbare Umweltbildung“ in einer Pressemitteilung. Der Verein hatte erstmals eine Amphibien-Exkursion mit dem Artenschutzbeauftragten des Regierungspräsidiums Freiburg, Klemens Fritz aus Emmendingen, organisiert. Der Amphibien-Experte begeisterte Kinder und Erwachsene gleichermassen. Fritz erklärte die Artenvielfalt und Laichhabitate im streng geschützten FFH-Gebiet rund um die Fockeltenteiche bei Detzeln. Die Teilnehmer entdeckten Kaulquappen, Larven, Wasserfrösche, Feuersalamander und wanderten nach Einbruch der Dunkelheit mit Taschenlampen durch die Biotope. Insbesondere die Kinder hatten viel Spaß, etwa die nachtaktiven Molche und eine Ringelnatter im Quellgebiet des Fockeltenbachs zu entdecken. Am Schluss der Exkursion hörten einige Teilnehmer noch die Rufe von Geburtshelferkröten. Der nächtliche Krötenruf fasziniert und es geht unter die Haut, wie so ein Froschmännchen ausdauernd nach einem Weibchen ruft: Ihre Rufe erinnern an helle Flöten-, Pfeif- oder Glockentöne. An der Amphibien-Exkursion nahmen auch eine Stadträtin, je ein amtierender und ein ehemaliger Ortsvorsteher, eine Ortschaftsrätin und ein Förster teil.

Fokus auf dem Fockeltengraben

Der Verein mit Naturschutzwart Jörg Kasseckert will sich weiter für den Erhalt der Artenvielfalt einsetzen. Gerade in Zeiten des Klimawandels seien Biotopaufwertungen, der Umbau von ehemaligen Fischbecken zu Laichgewässern und das Anlegen neuer Tümpel angedacht. Wegen der vom Aussterben bedrohten und streng geschützten Geburtshelferkröten ist in Abstimmung mit Behörden und Politikern für den Fockeltengraben eine Aufnahme ins Artenschutzprogramm von Baden-Württemberg geplant.

Zuletzt hatte der Verein „Erlebbare Umweltbildung“ auch eine Vogelstimmenwanderung mit dem Nabu-Vorsitzenden von Waldshut und Umgebung, Hauke Schneider (Lottstetten), organisiert. Der erfahrene Vogelkundler wanderte mit Wanderführerin Carina Bremer und einer Gruppe Frühaufstehern von Detzeln zum Tierberg. Ein Teilnehmer berichtete: „Die Vogelwanderung war ein großartiges Erlebnis. Wir sahen und hörten Amsel, Feld- und Haussperling, Hausrotschwanz, Kohl- und Blaumeise, Singdrossel, Grünspecht, Zilpzalp, Elster, Dohle, Mönchsgrasmücke und Schwalben“. Und: „Wir haben auch eine Rabenkrähe beobachtet, die aus irgendeinen Grund einen Graureiher verfolgte und mit ihm in der Luft kämpfte“. Schneider erklärte die über 25 verschiedenen Vogelstimmen und verriet Wissenswertes über die Lebensräume der Vögel. Er sprach so manche Möglichkeiten an, was man gestalten kann. So gebe es unter anderem einen guten Platz für einen Wiedehopfkasten. Zugesagte Aufhängeaktionen sollen wie im Vorjahr umgesetzt werden.

Trafoturm als Zufluchtsort

Eine weitere Idee: Der alte Trafoturm in Detzeln gleich nach der Steinabrücke könnte für verschiede Vogel- und Fledermausarten umgenutzt werden. Unterhalb der Dachtraufe könnte man etwa Schwalbennester und Kotbretter anbringen und im Dachstuhl oder im Innenraum und in Einrichtungen an der Wand könnten Fledermäuse Unterschlupf finden, waren sich die Mai-Wanderer einig.