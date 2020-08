von Ursula Freudig

Da Gerhard Vollmer aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Hauptversammlung des Ortsvereins ins Tiengener Gasthaus „Langstein“ kommen konnte, nahmen seine zwei Enkel die Ehrung entgegen, dies verbunden mit den besten Genesungswünschen der knapp 20 anwesenden SPD-Mitglieder. Darunter auch die Vorsitzenden des Ortsvereins Waldshut. Gerhard Vollmer war bis Ende Februar 2019 vier Jahrzehnte lang Vorsitzender der SPD Tiengen. In ihrem Namen ernannte ihn sein Nachfolger, Dieter Flügel, zum Ehrenvorsitzenden.

Zusätzlich erhält Vollmer für sein großes ehrenamtliches Engagement vom Land Baden-Württemberg die Staufermedaille. Oberbürgermeister Philipp Frank wird sie ihm zu gegebener Zeit im Kreis seiner Parteigenossen überreichen. „Er hat als Vorsitzender immer mit Leidenschaft und Kompetenz die Interessen Tiengens vertreten und gleichzeitig die Entwicklung der Gesamtstadt im Blick gehabt“, sagte die SPD-Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter.

Die SPD Tiengen Der SPD Ortsverein Tiengen wurde 1905, zwei Jahre nach dem Waldshuter Ortsverein, gegründet und zählt knapp 40 Mitglieder. Im Wahlkreis 59, zu dem von Rheinfelden bis Jestetten insgesamt 23 Orte gehören, gibt es 18 SPD-Ortsvereine. Bis zur Nominie-rungskonferenz am 19. September werden sich die Bewerber für die Kandidatur zur Landtagswahl 2021 – Stefan Meier und Peter Schallmayer – in allen Ortsvereinen vorgestellt haben.

Viele anerkennende Worte und eine Urkunde mit Ehrennadel gab es auch für Sylvia Döbele, die seit 40 Jahren der SPD treu ist. Sie war jahrzehntelang Stadträtin, Kreisrätin und Oberbürgermeister-Stellvertreterin – eine Leistung, die man erst einmal schaffen müsse, sagte Schwarzelühr-Sutter und drückte die Hoffnung aus, dass zu den 40 Jahren noch viele weitere hinzu kommen.

Weiterer zentraler Punkt in der Hauptversammlung war die persönliche Vorstellung der beiden SPD-Bewerber für die Kandidatur zur Landtagswahl 2021: Am 19. September wird sich in der Stadthalle Tiengen entscheiden, ob Stefan Meier oder Peter Schallmayer in unserem Wahlkreis für die SPD ins Rennen gehen wird. Die Nominierungskonferenz für die SPD- Bundestagskandidaten ist am 10. Oktober in Bonndorf. Rita Schwarzelühr-Sutter wird wieder kandidieren. Als Hauptdelegierte der Tiengener SPD für die Nominierungsveranstaltungen wurden in der Hauptversammlung Dieter Flügel und Hannelore Asmus gewählt.