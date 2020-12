Lottstetten (thg) Die Werne Gruppe ist ein familiengeführtes Unternehmen und seit 40 Jahren in den Bereichen Wohnungsbau, Immobilien, Hausverwaltung und Versicherungen tätig. In dieser Zeit wurden rund 600 Eigentumswohnungen, Reihen-, Doppel-, Einfamilien- und Geschäftshäuser gebaut. Das 25-köpfige Mitarbeiterteam deckt mit ihrem Know-how und Engagement die gesamte Wertschöpfungskette einer Immobilie ab: Beginnend bei der Projektentwicklung und dem Bau, über den Verkauf, sowie Vermietung und Hausverwaltung bis hin zur Finanzierung und Versicherung.

Lottstetten – Im Lottstetter Neubaugebiet Bettleäcker gab es am Dienstag einen „Corona light“-Spatenstich durch Manuel Werne und Urban Rehm. Die Lottstetter Firma Rehm Kies & Betonwerk beginnt in der nächsten Woche mit den Aushubarbeiten für die Werne Gruppe aus Waldshut Tiengen. In einer zweijährigen Bauzeit werden drei dreigeschossige Wohnhäuser mit insgesamt

22 Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen entstehen. Die Wohnflächen erstrecken sich von der 76 Quadratmeter gemütlichen Zwei-Zimmer-Single-Wohnung bis zur Vier-Zimmer-Penthouse-Wohnung mit 144 Quadratmetern Wohnfläche. Jede Wohnung verfügt über einen Balkon, eine Loggia oder eine Terrasse und ist von der großen Tiefgarage aus mit einem Aufzug erschlossen. Die moderne und harmonische Bebauung überzeugt durch eine zeitlose Architektur mit klarer Linienführung, hohen Qualitäts- und Energiestandards, sowie genügend Platz zum Entfalten. Die wärmegedämmte Außenfassade und die dreifach verglasten Fenster und Balkontüren reduzieren zusammen mit den Richtlinien der Energieeffizienzklasse

KfW 55 die Nebenkosten.

Regionale Fachbetriebe

Die Werne Gruppe will seinen Kunden auch nach dem Erwerb einer Immobilie die größtmögliche Sicherheit geben und baut deshalb möglichst mit regionalen Firmen zusammen. Die Planung erfolgte durch das Architekturbüro Binkert aus Dogern und die Statik wird vom Ingenieurbüro Bröder aus Weilheim übernommen. Mit den Rohbauarbeiten wurde die Firma Müllek aus Bettmaringen beauftragt. Es konnten auch bereits einige weitere Gewerke an verschiedene regionale Firmen vergeben werden. So wurde für die Sanitär- und Heizungsarbeiten die Firma Gatti aus Grafenhausen beauftragt und die Elektroinstallationen von Elektro Rebmann aus Ühlingen-Birkendorf ausgeführt. Aus Wutöschingen kommen das Gipsergeschäft Würth GmbH und der Malerbetrieb Frank Nusser, aus Lauchringen das Fliesenlegergeschäft Qaushi.

Bezugsfertig bis 2022

Sämtliche Eigentumswohnungen sollen bis Ende 2022 bezugsfertig sein. Der Verkauf hat im Juli 2020 begonnen und sechs der 22 Wohneinheiten sind bereits verkauft. Die Werbung der Werne Gruppe ist auf den Jestetter Zipfel ausgerichtet und wird bei Bedarf auf die Region ausgeweitet. Die Wohnungen werden schlüsselfertig ohne Küche mit einer hochwertigen Standardausstattung verkauft. Dazu gehören klassisch weiße Sanitäreinrichtungen mit zeitlosen Armaturen, große, bodentiefe Glaselemente und Schließanlagen mit Freisprech-Einrichtungen. Die Fußböden können individuell angepasst werden.