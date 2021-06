von Rolf Sprenger

Dem Kinder- und Jugendreferat der Stadt Waldshut-Tiengen ist es trotz der coronabedingten Unsicherheiten, was die Planung von Veranstaltungen betrifft, gelungen, ein Pfingstferienprogramm auf die Beine zu stellen. „Wir wollten nichts unversucht lassen, um den Kindern ein Angebot zu machen“, betont die Leiterin Silke Padova. Seit Wochen hatte das Team an dem Programm gefeilt. Täglich wurden die Inzidenzzahlen beobachtet und die damit verbundenen Auflagen studiert. Die Mühen sollten sich aber letztlich auszahlen. In der zweiten Ferienwoche konnten bis zu 15 Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahren ein abwechslungsreiches und spannendes Programm genießen.

Bereits am ersten Tag sei den Jugendlichen körperlich alles abverlangt worden, erzählt Sozialpädagoge Onur Harbelioglu mit einem Augenzwinkern. „Die Kinder mussten, nur mit einer Landkarte ausgerüstet, den Weg vom Kaitle zum Wildgehege finden. Das erwies sich auch für die Betreuer und ehrenamtlichen Helfer dann allerdings zu einem fast unüberwindbaren Hindernis. Wir haben etliche Kilometer umsonst zurückgelegt, da wir uns ein paar Mal verlaufen hatten“, erzählt er. Entschädigt wurde die Gruppe dann aber mit einem reichhaltigen Mittagessen.

Offenes Ohr für die Jugend Das Kinder- und Jugendreferat der Stadt Waldshut-Tiengen besteht aus vier Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen unter der Leitung von Silke Padova. Hinzu kommen Praktikanten und ehrenamtliche Helfer. Dabei stehen die Wünsche und Bedürfnisse der Jugendlichen aus Waldshut-Tiengen und den Ortsteilen im Mittelpunkt. Das Aufgabengebiet ist vielseitig. Die Offene Jugendarbeit des Kinder- und Jugendreferats macht bedarfsorientierte altersspezifische Freizeitangebote, bietet Beratungen an, organisiert Veranstaltungen und führt Projekte durch. Treffpunkte sind das Jugendcafé im Kornhaus in Waldshut und das Jugendzentrum in der Breitenfeldstraße in Tiengen. Die Ferienbetreuung ist ein weiterer Eckpunkt der Arbeit des Referats. Für die kommenden Sommerferien soll ein zusätzliches Nachhilfe-Angebot geschaffen werden.

Für den zweiten Tag wurde die Theaterpädagogin Nicole Djandji-Stahl aus Freiburg engagiert, die mit den Kindern ein Improvisationstheaterstück probte. Mit viel Enthusiasmus spielten und entwarfen die Kinder ihre Rollen. Als besondere Überraschung wurde das Theaterstück per Video aufgenommen und jedes Kind konnte die Aufzeichnung per USB-Stick mit nach Hause nehmen. Ein Besuch der Kletterhalle und der Sporthalle in Tiengen stand am Mittwoch auf dem Programm, ehe am Freitag ein Malkurs mit der Waldshut-Tiengener Illustratorin Natalie Buda den Abschluss bildete.

Silke Padova und Onur Harbelioglu haben allen Grund zum Strahlen. Ihre Bemühungen um das Ferienprogramm wurden belohnt. Eine Woche lang konnten sie bis zu 15 Kinder im Jugendzentrum in Tiengen begrüßen. | Bild: Rolf Sprenger

Silke Padova hob hervor, dass die Kooperation mit den Eltern sehr angenehm war: „Als wir die Osterbetreuung absagen mussten, sind wir auf viel Verständnis gestoßen, und auch unser Konzept mit den täglichen Schnelltests, die die Kinder auf sich nehmen mussten, war kein Thema“, erklärt sie. Nun sind die Augen aber bereits auf die kommenden Sommerferien gerichtet. „Wir hoffen, dass wir bis dahin wieder ein Stück Normalität zurückgewonnen haben, damit wir wieder voll durchstarten können. Die Planungen dafür sind bereits angelaufen.“