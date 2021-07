von sk

Jungen Menschen etwas beizubringen, liegt ihm. 2019 hat der Waldshut-Tiengener Elektromeister Peter Keller diese Leidenschaft zum Beruf gemacht und unterrichtet nun nicht nur Auszubildende an der Bildungsakademie in Waldshut. „Ich hatte schon immer einen Bezug zur Ausbildung. Es macht mir richtig Spaß, mein Wissen den Auszubildenden weiterzugeben und zu sehen, wie sie sich entwickeln. Das erfüllt mich“, so Keller in einer Mitteilung der Bildungsakademie. Als Lehrmeister im Elektrotechnikerhandwerk betreut er die überbetriebliche Ausbildung an der Bildungsakademie, leitet die Weiterbildung „Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten“ und engagiert sich im Projekt „Ab ins Handwerk!“ für Arbeitssuchende.

Waldshut-Tiengen Stärkung des Wirtschaftsstandorts: Kalaidos Fachhochschule will Studiengänge in der Stadt Waldshut-Tiengen einrichten Das könnte Sie auch interessieren

Es ist ein Arbeitsalltag, der aktuell stark von der Corona-Pandemie geprägt ist. „Wir haben mehr Kurse, da wir die Gruppengrößen in der überbetrieblichen Ausbildung reduziert haben. Einerseits ist das positiv, da man mehr auf die Einzelnen eingehen kann. Andererseits gibt es Verschiebungen, trotzdem müssen natürlich alle zur Prüfung vorbereitet sein. Hier wird alles dafür getan, dass wir einen Regelbetrieb fahren können“, berichtet Keller.

Kreis Waldshut Handwerk sucht neue Kollegen: Warum viele Lehrstellen im Landkreis Waldshut noch unbesetzt sind Das könnte Sie auch interessieren

Für ihn ist es essenziell, dass der Unterricht weiterlaufen kann: „Die überbetriebliche Ausbildung vermittelt Kenntnisse und Fähigkeiten, die oftmals in dieser Intensität vom Betrieb nicht vermittelt werden können und hat daher einen gewichtigen Einfluss. Viele würden sich ohne diese Ausbildung bei der Prüfung schwertun.“

Vorteilhafte Strukturen

Die Strukturen in der Bildungsakademie Waldshut erleichtern ihm seine Arbeit. „Während des ersten Lockdowns habe ich alle Unterlagen meines Vorgängers digitalisiert und neue Pläne erstellt. Ich arbeite jetzt im Unterricht mit einem Smartboard. Das ist ein Quantensprung“, erzählt Keller, der sich bereits auf die geplanten Umbaumaßnahmen im Elektrotechnik-Bereich freut.

Umgestaltung geplant

Die Vorbereitung für die Umgestaltung läuft. Spätestens 2024 soll die Modernisierung der Praxis- und Laborräume abgeschlossen werden. „Wir bekommen neue Plätze mit Multimediamöglichkeiten und Boxenräume mit einer besseren Aufteilung. Da Christian Herz, Leiter der Bildungsakademie Waldshut, selbst Meister im Elektrotechnikerhandwerk ist, hat er einen großen Bezug dazu und die Pläne lassen Freude aufkommen“, sagt Keller.

Selbst stets Weiterbildung

Stillstand gibt es für den passionierten Rennradfahrer nicht. Keller lebt die persönliche Weiterentwicklung. Nach einer KNX-Zertifizierung, einem weltweiten Standard in der Gebäudeautomation, hat er sich jüngst als E-Didaktik-Experte im Handwerk weiterbilden lassen. Dass die Bildungsakademie Waldshut lebenslanges Lernen propagiert, kommt ihm entgegen. „Die Kurse in der Bildungsakademie machen mir Spaß. Ich kann mir ständig neue Ideen einfallen lassen, da ist viel Kreativität gefragt. Sowieso: Es entwickelt sich immer alles weiter“, sagt Keller.