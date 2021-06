von sk

Die Sparkasse Hochrhein hat laut eigener Pressemitteilung in diesem Jahr der Stadt Waldshut-Tiengen die Möglichkeit gegeben, über eine Summe von 63.791 Euro Vorschläge zu unterbreiten, an welche gemeinnützigen Vereine und Organisationen Geldspenden vergeben werden sollen. In einer ersten Tranche erhalten die Blasmusik- und Fußballvereine, die eine aktive Jugendarbeit betreiben, Geldspenden der Sparkasse Hochrhein im Gesamtbetrag von 49.700 Euro. Über den Restbetrag wird der Gemeinderat in der zweiten Jahreshälfte beraten.

Bereits im Jahr 2018 hatte der Gemeinderat Waldshut-Tiengen beantragt, auf die Dauer von drei Jahren die Fußballvereine in Waldshut-Tiengen mit insgesamt 19.500 Euro und die Blasmusikvereine mit Jugendausbildung in Waldshut-Tiengen mit insgesamt 30.200 Euro von der Sparkasse fördern zu lassen. Die im letzten Jahr begonnene Pandemiesituation hatte die Blasmusikvereine und Fußballvereine besonders stark getroffen. Da diese Vereine die für den Vereinsbetrieb notwendigen Einnahmen nicht mehr erzielen konnten, hatte der Gemeinderat der Stadt Waldshut-Tiengen bereits im Oktober 2020 den Beschluss gefasst, diese Vereine in gleicher Förderhöhe auf die Vorschlagsliste für das Jahr 2021 aufzunehmen.

Bei einem Treffen von Oberbürgermeister Philipp Frank mit den Sparkassenvorständen Heinz Rombach und Wolf Morlock hob Frank hervor: „Aufgrund der Kontaktbeschränkungen mussten seit über einem Jahr alle Auftritte und Veranstaltungen der Vereine abgesagt werden. Umso mehr benötigen unsere engagierten Blasmusik- und Fußballvereine eine Planungssicherheit für ihre Einnahmen, was uns veranlasst hat, für diese Vereine die Geldspenden wieder zu beantragen. Der Gemeinderat hat diesen Vorschlag erwartungsgemäß ebenfalls unterstützt. Ich bin deshalb der Sparkasse Hochrhein sehr dankbar, dass sie die Geldspenden wie vorgeschlagen beschlossen hat.“

Trotz aller Lockerungen sind gesellschaftliche Veranstaltungen weiterhin noch nicht möglich. Heinz Rombach und Wolf Morlock mussten sich deshalb zum zweiten Mal auf eine symbolische Spendenübergabe an den Oberbürgermeister Philipp Frank beschränken. „Wir sind überzeugt davon, dass wir beim nächsten Mal auch wieder Vertreter der begünstigten Vereine empfangen werden“, so der Wortlaut der Vorstände.