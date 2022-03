von sk

In den Altstädten von Tiengen und Waldshut haben sich im Laufe der Jahrhunderte spannende Geschichten ereignet. Es gibt bedeutende Gebäude zu besichtigen, reizvolle Winkel zu entdecken und aufschlussreiche Zusammenhänge zu erfahren. Die von der Stadt Waldshut-Tiengen zertifizierten Stadtführerinnen und Stadtführer erwecken Stadtgeschichte(n) zum Leben. Die Stadtführerschaft der Großen Kreisstadt Waldshut-Tiengen startet in diesen Tagen in die Stadtführer-Saison.

Tiengens Wahrzeichen: Der Storchenturm, erbaut um 1300, ist der einzig erhaltene Eckturm der früheren Stadtbefestigung Tiengens. Bild: Ursula Freudig

Das Halbjahres-Programm an öffentlichen Stadtführungen ist ab sofort erhältlich oder online einsehbar, schreibt die Verwaltung der Großen Kreisstadt in einer Pressemitteilung. In der ersten Jahreshälfte stehen über 20 öffentliche Führungen auf dem Programm, darunter neben den historischen Führungen und Themenführungen auch Schauspiel-, Kinder- und Neubürgerführungen.

Neu gestaltete Stadtführungen

Auch die Neuzugänge der Stadtführerschaft bringen sich in das aktuelle Programm ein. Neu gestaltete Führungen sind die Themenführung „Mythos Rhein – Geschichte im Fluss“ mit Matthias Lott am 26. März oder die Kinderstadtführung „Die Gärtnerin vom Tiengener Schlossgarten“ mit Renate Buchmüller am 12. April. Stadtführer Ulrich Stather bietet zudem eine neue Kirchenführung mit dem Titel „Von Jerusalem nach Waldshut – Gottesackerkapelle auf dem Alten Friedhof und Liebfrauenkirche im Konsens“ an. Diese findet am 24. Juni in Waldshut statt. Auch weiterhin sind neue Führungen in Arbeit.

Die Stadtführungen unterliegen derzeit den Infektionsschutz-Regeln. Diese können aktuell abgefragt werden. Informationen und Anmeldungen über die Tourist-Information (telefonisch unter 07751/83 32 00 oder per Mail (tourist-info@waldshut-tiengen.de) oder über die Homepage der Stadt (www.waldshut-tiengen.de).

