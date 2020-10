von sk

Der Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner (CDU) begrüßte Fabienne Granacher aus Waldshut-Tiengen für ein fünfwöchiges Praktikum in seinem Berliner Büro im Deutschen Bundestag. Die 18-Jährige hat diesen Sommer 2020 ihr Abitur am Kolleg St. Blasien abgelegt. Sie wird nun für ein Jahr in die USA reisen und dort als Au-Pair arbeiten. Nach dem Auslandsjahr möchte sie Sozialwissenschaften studieren, dazu zählen Studiengänge wie Soziologie, Pädagogik und auch Politikwissenschaften. Somit bot das Praktikum im Deutschen Bundestag einen ersten Einblick in die politische Arbeit im Parlament.

Waldshut-Tiengen Gesundheitspolitischer Austausch: Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner informiert sich im Klinikum Hochrhein Das könnte Sie auch interessieren

Sie begleitete die Arbeit des Abgeordneten im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur und konnte dabei viele interessante Eindrücke über das politische Geschehen und die Arbeitsabläufe in dem Abgeordnetenbüro mitnehmen. Fabienne Granacher beschäftigte sich mit zahlreichen Wahlkreisthemen, dadurch blieb sie, trotz der Entfernung, mit Ihrer Heimat verbunden. Neben dem klassischen Büroalltag besuchte sie zudem verschiedene parlamentarische Veranstaltungen und verfolgte eine Bundestagssitzung im Plenarsaal.

Treffen mit der Bundekanzlerin

Auch ein Treffen mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel stand auf dem Programm. Sie selbst bewertet ihr Praktikum als eine tolle Erfahrung, am interessantesten fand sie die politischen Debatten und Diskussionen. „Ich freue mich, dass Fabienne Granacher mich als Praktikantin in meinem Berliner Büro begleitet und unterstützt hat. Gerade als junger Abgeordneter möchte ich politikinteressierten Jugendlichen meine Arbeit näher bringen und finde es toll, wenn dies auf Anklang stößt“, so Felix Schreiner.