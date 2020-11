Wer ein typisches Mitbringsel aus der Kreisstadt benötigt, muss nicht lange suchen, sondern kann sich auf direktem Weg in die Waldshuter Wallstraße begeben. Dort ist die städtische Tourist-Info zu Hause, die mittlerweile auch zu einer kleinen Souvenir-Boutique geworden ist. Die Auswahl ist in den vergangenen Jahren zusehends erweitert worden.

Waldshut-Tiengen Ab 20. November wird wieder gerubbelt: Lose für Weihnachtsgewinnspiel sind in 60 Geschäften erhältlich Das könnte Sie auch interessieren

Neben den lustigen Stofftieren Waldu und Tiene, die den Storch des Tiengener Wahrzeichen-Turms beziehungsweise den Waldshuter Chilbibock vertreten, finden sich diverse weitere Artikel – teils originell, teils praktisch, teils beides zugleich. Dabei kann man sich, etwa mit einer Sonnenbrille, nicht nur für schöne Tage, sondern dank eines Regenschirms auch für trübe Zeiten ausstatten. Und damit Besucher der Doppelstadt nicht vom rechten Weg abkommen, zählen auch Rad- und Wanderkarten zum Angebot. Sogar an danach erforderliche Reinigungsmaßnahmen ist gedacht in Form eines „Wanderschuh-Bürschdli“. Zur inneren Anwendung wiederum warten ein gehaltvoller Kirschlikör oder feine Waldshuter Schokolade. Versehen mit dem Werbemotto „Stadt-Land-Fluss“ ist wie viele der Artikel auch die neueste Kreation: Auf den handgefertigten Vesperbrettchen vom Stamm der Elsbeere (die zu den härtesten Holzsorten Europas zählen soll) schmecken kleine Mahlzeiten mit duftendem frischen Bauernbrot gewiss besonders gut. Was definitiv noch fehlt im Souvenir-Sortiment: Eine Schneekugel mit idyllisch beflocktem Waldshuter Weihnachtsmarkt, der hoffentlich nächstes Jahr wieder stattfinden kann.