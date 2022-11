Dramatische Steigerungen auf der Ausgabenseite, drastische Rückgänge bei Einnahmen und Spenden: Diese Entwicklung hätte der Tiengener Traditionsveranstaltung Schwyzertag offenbar um ein Haar den Garaus gemacht, wie Tobias Fritz, Zunftmeister der Bürger- und Narrenzunft Tiengen, dem Gemeinderat unverblümt darstellte.

Die Botschaft ist angekommen: Das Gremium gewährte den Organisatoren des Heimatfests eine Erhöhung der jährlichen Zuschüsse um ein Drittel auf 46.000 Euro. Damit ging der Gemeinderat deutlich über die Summe hinaus, die die Verwaltung vorgesehen hatte. Wie nachhaltig diese Hilfe ist, bleibt jedoch noch abzuwarten.

Veranstalter haben seit Jahren zu kämpfen

Schon vor Corona sei es mit Blick auf das finanzielle Ergebnis des Schwyzertags ein stetiges Auf und Ab gewesen, wie Zunftmeister Tobias Fritz darstellte: „Das wirtschaftliche Ergebnis liegt seit Jahren im deutlich negativen Bereich.“

Doch zumindest hätten die Zunftmitglieder die Konsequenzen dank beherztem Einsatz, Idealismus und 10.000 ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden einigermaßen kompensieren können, so Fritz. Wobei: Auch damals hätten bereits Programmpunkte gestrichen und Spenden in die Finanzierung gesteckt werden müssen.

Nach Corona kommt es knüppeldick

Der erste Schwyzertag nach Corona muss derweil als gewaltiger finanzieller Fehlschlag verbucht werden. Das Defizit liege schon nach bisherigem Berechnungsstand bei über 3000 Euro, schilderte Fritz. Noch seien aber gar nicht alle Rechnungen eingegangen.

Neben drastischen Preissteigerungen in allen Bereichen seien die Spenden von Firmen und sonstigen Unterstützern um die Hälfte zurückgegangen, rechnete Fritz dem Gremium vor. Gerade mit dem für kommendes Jahr geplanten Kreistrachtenfest alles in allem sehr bedenkliche Entwicklungen.

„Sollten die Gelder in Zukunft nicht reichen, werden wir auch publikumswirksame Programmpunkte streichen müssen.“Tobias Fritz, Zunftzmeister

Was mögliche Konsequenzen angeht, macht der Zunftmeister kein Federlesen: „Sollten die Gelder in Zukunft nicht reichen, werden wir auch publikumswirksame Programmpunkte streichen müssen.“ Auch die komplette Streichung des Schwyzertags sei eine Option, die sich die Zunft vorbehalten müsse, wenn sich die Lage nicht bessere.

Die Haltung des Gemeinderats

Der Hilferuf der Bürger- und Narrenzunft verfehlte beim Gemeinderat seine Wirkung nicht. War seitens der Verwaltung eine Erhöhung des Zuschusses um 6000 Euro vorgeschlagen worden, stimmte das Gremium letztlich einem Antrag der beiden Stadträte Thomas Hilpert (FW) und Dieter Flügel (SPD) zu.

Diese hatten eine Erhöhung der Zuschüsse um 12.000 Euro gefordert. Damit fließen der statt bisher 34.000 Euro nächstes Jahr 46.000 Euro in die Organisation und Ausrichtung des Tiengener Heimatfestes.

Philipp Studinger (CDU) würdigte vor allem den transparenten Umgang der Zunft mit den Zahlen und Fakten rund um den Schwyzertag, der diese Entscheidung erst ermöglicht habe. Harald Würtenberger (FW) plädierte für eine „ordentliche finanzielle Ausstattung“ der Zunft, die es dieser ermögliche, die Traditionsveranstaltung fortzuführen.

Es gab aber durchaus auch kontroverse Stimmen. Claudia Hecht (SPD) wie auch Petra Thyen (Grüne) plädierten für eine „Entscheidung mit Augenmaß“, auch mit Blick auf die Gleichbehandlung der anderen Vereine im Stadtgebiet. Diese Position erwies sich aber nicht als mehrheitsfähig.

Beifall aus dem Publikum

Das Votum für eine wesentlich stärkere Erhöhung der Zuschüsse als geplant, stieß auf viel Beifall aus dem Publikum, wo sich viele Vertreter der Bürger- und Narrenzunft versammelt hatten.

Ob mit dieser Finanzspritze aber auch die grundsätzliche Rettung des Schwyzertags verbunden ist – so weit wollte sich Zunftmeister Fritz allerdings nicht aus dem Fenster lehnen: „Die 12.000 Euro helfen uns wirklich weiter, und wir versuchen auch weiterhin an allen möglichen Stellen die Kosten zu drücken. Aber auch wir können nicht in die Zukunft sehen.“