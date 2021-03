Das Phänomen war, vor den Zeiten von Corona, regelmäßig in den Fußgängerzonen von Waldshut und Tiengen zu beobachten, verbunden mit derzeit nach wie vor nicht denkbaren Ansammlungen von Menschen, die gut gelaunt durch die Altstädte flanierten, sich in den Läden umschauten und sich entspannt zu einem Espresso oder Capuccino in einem Straßencafé niederließen. Auch wenn der Frühling und damit die passende Saison naht, ist es derzeit unklar, wann es wieder mal einen verkaufsoffenen Sonntag geben wird.

Das heißt aber nicht unbedingt, dass am siebten Tag der Woche gar keine Gelegenheit besteht, etwas in einem Geschäft zu erwerben. So war etwa am zurückliegenden Sonntag in Tiengen ein Blumenladen zu entdecken, der zwar geschlossen hatte, jedoch vor dem Schaufenster ein buntes Arsenal an Pflanzen und Gestecken anbot – von der kleinen Blüte im Topf für gerade mal 1,50 Euro bis hin zum aufwendig drapierten Gesteck für über 30 Euro. Damit die Ware auch bezahlt werden konnte, stand eine blecherne Box bereit, darüber ein Zettel mit dem Hinweis „Liebe Kunden, das Geld bitte passend in die Kasse schmeißen.“ Verbunden damit war der Hinweis, den jeweiligen Preisaufkleber auf einer dazu aufgehängten Plastikfolie zu platzieren. An den dort schon angebrachten Schildchen war eine nicht geringe Käufer-Frequenz zu erkennen: Gegen 16.15 Uhr waren immerhin schon mehr als 25 Artikel verkauft – hoffentlich natürlich unter Einwerfen des entsprechenden Betrags. Ob das Beispiel bei anderen Branchen Schule macht, ist unterdessen eher fraglich – das Vertrauen in die Ehrlichkeit der Kundschaft dürfte mit steigendem Warenwert eher abnehmen und wohl nicht erst bei Sortimentsgruppen wie Schmuck und Uhren deutlich begrenzt sein.