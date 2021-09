von sk

Bereits eine Woche vor dem offiziellen Start in das Schuljahr 2021/22 hat bereits – erstmals in Waldshut-Tiengen – die „Sommerschule 2021“ begonnen. Die Sommerschule ist ein neues Angebot für etwa 25 Grundschulkinder der beiden beteiligten Grundschulen in Tiengen (Hans-Thoma-Schule und Johann-Peter-Hebel-Schule).

Deutsch als Zweitsprache

Die Kinder können eine zusätzliche schulische Förderung in Kleingruppen nutzen, um Inhalte aus Deutsch, Mathematik und Sachunterricht ihrer Klassenstufe zu üben. Insbesondere sind die Kinder im Blick, die „Deutsch als Zweitsprache“ erlernen.

In der letzten Ferienwoche der Sommerferien wird täglich von 8.15 bis etwa 17 Uhr gelernt, geübt, aber auch gespielt, tolle Dinge erlebt und eine schöne Zeit miteinander verbracht. Beim gemeinsamen Abschlussfest mit den Eltern am Freitag, bei dem die Kinder unter anderem das einstudiertes Sing-Theater zur Aufführung bringen, wird die besondere Ferien-Lern-Woche abgerundet.

Auch Ausflüge gehören dazu

Für die teilnehmenden Kinder entstehen bei der Sommerschule 2021 keine Kosten. Lehrkräfte der beiden beteiligten Grundschulen bereiten alles vor, übernehmen den Unterricht und organisieren kleine Ausflüge und Unternehmungen am Nachmittag mit verschiedenen Kooperationspartnern aus Tiengen (DRK-Schülerhort, THW-Waldshut, dem Nabu in Tiengen, dem Förderverein der Hans-Thoma-Schule und der Jugendmusikschule). Das Mittagessen gibt es auch in der Schule und wird vom DRK bereitgestellt.

Der für die Organisation verantwortliche Schulleiter Henning Zillessen (Hans-Thoma-Schule) freut sich darüber, dass mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg ein solch qualifiziertes Förder- und Ferienangebot umgesetzt werden kann. Er begrüßt die Möglichkeit, gerade den Familien mit Kindern, die Deutsch als Zweitsprache erlernen, dieses Angebot in Tiengen machen zu können. Die Bereitschaft der eingesetzten Lehrkräfte beider Schulen, in den Ferien „ihre“ Kinder zusätzlich zu begleiten, sei bemerkenswert und zeige, wie sehr die Tiengener Grundschulkinder ihren Lehrkräften am Herzen lägen. Die Zusammenarbeit mit allen Kooperationspartnern und mit der Stadt als Schulträger zeige deutlich den hohen Stellenwert, den Kinder und Jugendliche in der Doppelstadt haben.