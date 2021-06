von Susanne Schleinzer-Bilal

Sie sind angekommen in Waldshut-Tiengen, sie gehen in die Schule, arbeiten, fühlen sich als ein Teil der Gesellschaft, die neun Jugendlichen mit und ohne ohne Migrationshintergrund, mit und ohne Fluchterfahrung. Unter Leitung des Theaterpädagogen Rodrigo Pozo aus Heildelberg vom Verein Starkmacher haben sie an einem zweitägigen Workshop zu den Themen Demokratie, zivilgesellschaftliches Engagement und Meinungsbildung in den Räumen der Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut teilgenommen.

Die Idee zur Teilnahme an dem Projekt hatte der Leiter des Jugendcafés in Waldshut, Onur Harbelioglu. Sein Ziel: „Die Jugendlichen sollen Teil der Gesellschaft werden, kompetente Mitglieder sein, sich einbringen.“ Wir haben den Zuschlag für das Projekt bekommen“, so Harbelioglu, „uns ist es wichtig, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, Werte zu vermitteln, auf Pflichte und Rechte hinzuweisen.“

Und Silke Padova, Leiterin des Kinder-und Jugendreferats, ergänzte: „Man muss sagen, was Demokratie ist, die Grundlagen und Werte unseres Landes vermitteln, Dinge beim Namen nennen, auch wenn sie kritisch sind.“ Den Jugendlichen müsse klar gemacht werden, dass sie auch ein Mitspracherecht haben und dass, man etwas erreichen könne, wenn man sich engagiert, erklärte Harbelioglu. Auch Oberbürgermeister Philipp Frank, der sich vor Ort mit den Jugendlichen austauschte, zeigte sich begeistert: „Ich finde dieses Angebot klasse.“ Außerdem stellt er schmunzelnd fest: „Ich bin auch nicht von hier.“ Er sei dankbar, dass es das Jugendcafé gebe, „es ist fast eine Verpflichtung, Angebote für diese Jugendlichen zu schaffen“, so Frank.

Das Projekt Das Projekt des Vereins Starkmacher „GoRegional –Ich check das mal“ bietet Theater-und erlebnispädagogische Aktivitäten an. Es möchte junge Menschen aus Baden-Württemberg ermuntern, die Gesellschaft in ihrem lokalen Umfeld aktiv mitzugestalten. Am 12. und 13. Juni fand der erste Teil des Workshops „Ich check das mal“ in den Räumen der Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut statt. Insgesamt neun Jugendlich mit und ohne Migrationshintergrund mit und ohne Fluchterfahrung im Alter von 16 bis 24 Jahren beschäftigten sich mit den Themen „Werte, Rechte, Freiheit, Demokratisches Zusammenleben, Diskriminierung, Nachhaltigkeit“. Je nach Interesse der Jugendlichen ist ein Folgeprojekt als ehrenamtliches Engagement möglich.

Was sie denn schon über Deutschland gewusst hätten, wollte der OB dann von den Jugendlichen wissen. Sie hätten viel vom Hörensagen mitbekommen, erklärte Abdulkafi, einer der Jugendlichen, über die Fußballmannschaft und über deutsche Autos. Man fühle sich hier „normal“, gab Sulin, eine andere Teilnehmerin an. „Die Veranstaltung war richtig schön, der Ort ist toll“, bilanzierte Theaterpädagoge Pozo. „Wir wollen Begegnungsorte schaffen, wo Jugendliche gesellschaftliche Teilhabe erleben, wo Diversität gelebt wird, wir wollen, dass Jugendliche sich einbringen“, erklärte Pozo. Das Projekt „GoRegional“ biete Theater-und erlebnispädagogische Aktivitäten an und gehe bewusst auch in kleinere Kommunen in Baden-Württemberg. Sie wollten Menschen zusammenbringen, Raum geben für konfliktfreie Begegnungen, Selbstwirksamkeit und Horizonterweiterung.