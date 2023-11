Architekt Bernd Liebel aus Aalen ist Gastredner des Architektur-Apéros der Kreisgruppen von Architektenkammer und Bund Deutscher Architekten gewesen. Unter den Besuchern in der Stadthalle Waldshut waren die Erste Beigeordnete der Stadt, Petra Dorfmeister, und der neue Vorstand der Architektenkammer, Kammergruppe Waldshut, Katja Knaus, Jeannette Knöpfel und Jürgen Moser.

Architekt Gerold Müller sagte zur Einführung: „In der Beschaffung von neuem Wohnraum müssen wir neue Konzepte finden. Dazu kommt der Klimawandel, der eine große Herausforderung für das Bauen darstellt.“ Dann stellte Architekt Bernd Liebel einige seiner Arbeiten vor. Vorab erklärte er, was auf den Bausektor zukomme. „Wir stehen vor grundlegenden Veränderungen, ab 2050 müssen alle Bestandsgebäude in Nullemissionsgebäude umgebaut werden. Wenn die Klimaschutzziele 2050 erreicht werden sollen, müssen wir auf zwei Tonnen CO 2 pro Kopf kommen. 2020 waren wir bei 11,6 Tonnen“, erklärte er.