von Stefan Pichler

Mit einer Mischung verträumter Folk-Pop-Klänge und melancholischen Balladen begeisterte das deutsch-kanadische Duo Marla & David Celina in der vollbesetzten Stadtscheuer mit ihrem harmonischen zweistimmigen Gesang, ihrer Bühnenpräsenz und ihrer sympathischen Ausstrahlung.

Bei dem rund zweistündigen Konzert stellten die Künstler ihr zweites Album „Indistinct Chatter“ vor. In ihrer Begrüßung übersetzte Marla den Albumtitel mit „Hintergrundgeräusche“. Mit „Lover of mine“ starteten beide in den Abend. Schon bei den ersten Klängen wurde das musikalische Konzept des Duos deutlich.

Marla dominiert mit ihrer ausdrucksstarken Stimme den zweistimmigen Gesang, während David Celia mit seinem virtuosen Gitarrenspiel und den teilweise minutenlangen, solistischen Einlagen dem musikalischen Gesamteindruck seinen Stempel aufdrückte.

Marla & David Celia bedankten sich mit mehreren Zugaben für den begeisternden Applaus. | Bild: Stefan Pichler

Marla und David betreiben auf der Bühne einen minimalen technischen Aufwand. Beide setzen lediglich zwei Mikrofone und eine Verstärkeranlage ein. Auf Showelemente wird völlig verzichtet. Zur Unterstützung der Rhythmik genügt dem Duo neben den beiden Gitarren der Einsatz eines Tambourins, das David mit seinem Fuß spielt.

Im Verlaufe des Konzertes verzichtete das Duo mehrmals vollständig auf die Elektronik und sang seine Songs am Bühnenrand stehend „unplugged“, was vom Publikum begeistert honoriert wurde.

Marla und David Celia schreiben ihre Texte und Lieder selber. Die Songtexte kreisen um das Leben in einer modernen Gesellschaft, aber auch persönliche Hochs und Tiefs werden thematisiert. So verarbeitet Marla mit dem Titel „In the wind“ ihre persönlichen Enttäuschungen in einer Beziehung mit ihrem früheren Freund.

Berührend der melancholische Song „Cuenta Conmigo“, mit dem Marla das Leben mit ihrem spanischen Großvater besingt. Auch an ihre Heimatstadt Heidelberg erinnert Marla. Mit dem Song „Goodbye cobblestones“ kritisiert sie die Stadtverwaltung, die historische Kopfsteinpflaster durch moderne Bodenbeläge ersetzt hatte.