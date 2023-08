Sägen, Schwimmwesten und jede Menge Schläuche – es ist gar nicht schlecht, was das Technische Hilfswerk (THW) Waldshut-Tiengen so alles in seiner Lagerhalle herumstehen hat. Die Kinder von Fez dürfen an diesem Nachmittag nicht nur zusehen, sondern auch selbst Hand anlegen. „Ganz schön schwer“, muss Adrian feststellen, als er den stählernen Anschluss der Wasserpumpe in die Hände nimmt. Die Blicke der Kinder schweifen über die Regale voller Geräte.

Diese Pumpe hier kann 3000 Liter pro Minute bewegen, erklärt Calvin Lehmann, Jugendbetreuer der THW-Ortsgruppe Waldshut-Tiengen. Prompt geht die Diskussion los: Wie viele Badewannen sind das? Nachdem einige Zahlen durch den Raum geflogen sind, muss dann doch ein Betreuer den Taschenrechner zücken. Antwort: 16 Badewannen kann das THW-Gerät binnen einer Minute abpumpen.

So eine enorme Leistung ist notwendig, wenn bei Überflutungen dringend Hilfe angefordert wird. Das Technische Hilfswerk ist eine bundesweite Organisation, bei der sich zum größten Teil freiwillige Helfer engagieren. Das THW gehört als Katastrophenschutzorganisation zum Bundesinnenministerium. Gerufen werden die Notretter meistens bei Einsätzen, bei denen Feuerwehr oder Polizei besondere Geräte oder Know-how benötigen.

Nachdem sie beim Rundgang durch die Ausrüstungshalle alles gesehen haben und die speziellen Einsatzwagen von außen und innen bestaunen durften, machen die Kinder eine kurze Pause, bevor es an die Arbeit geht. Denn die Helfer wollen die kleinen Gäste nicht nur mit Wissen, sondern auch mit Erfahrung nach Hause schicken. Deshalb dürfen die Kinder an drei Stationen Übungen mit der echten THW-Ausstattung ausführen.

Adrian und Olli sind als Erstes mit der Aufgabe konfrontiert, eine Bank mit einem Wassereimer darauf über eine Holzlatte zu befördern, ohne sie mit den Händen anzuheben. Zur Verfügung haben sie dazu zwei Hebekissen, mit denen sie mittels Luftdruck die Bank anheben und wieder ablegen können. Mit nur wenigen Tipps klappt die Sache wie geschmiert.

Als Nächstes steht Personenrettung auf dem Plan. Mit zwei Seilen und einer Trage muss eine Versuchsperson gesichert werden. Da es hier auf bestimmte Knoten ankommt, macht es ein Helfer der THW-Jugend einmal komplett vor, bevor die Proberetter es versuchen dürfen. Calvin Lehmann behält alles im Auge. Der Jugendbetreuer ist seit acht Jahren beim THW und für ihn ist Menschen zu helfen, eine bereichernde Aufgabe. Zum Engagement beim THW kam er allerdings ganz einfach: „Auf Jugendfeuerwehr hatte ich keine Lust, dann habe ich mir überlegt, was ich sonst machen kann.“

Die letzte Station finden die meisten Kinder am lustigsten und bei Temperaturen von bis zu 35 Grad, die beim Besuch beim THW noch geherrscht haben, ist das auch verständlich. Denn hier müssen sie mit einem Wasserschlauch eine Gießkanne umspritzen. Doch davor ist Teamwork nötig, um mit Eimer und Trichter die Handpumpe zu befüllen. Da die Teilnehmer sich eine kleine Abkühlung wünschen, bleibt die dafür gedachte Gießkanne nicht das einzige Ziel. Und falls der Wasserstrahl noch nicht genug war, um die Fez-Gäste zu THW-Fans zu machen und sie abzukühlen, gab es zum Abschluss noch für alle ein Eis und ein THW-Quartett-Set als kleines Geschenk.