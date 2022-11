von sk

Sieht man von den traditionellen Anlässen im Jahreskalender der Stadtmusik einmal ab, ist die Veranstaltung am Sonntag, 27. November, um 17 Uhr in der Tiengener katholischen Pfarrkirche das erste größere Konzert, zu dem das Orchester unter seinem neuen Dirigenten Musikdirektor Andreas Dangel einlädt. Passend zum ersten Advent werden dabei besinnliche und nachdenkliche Klänge zu hören sein, in denen Dangel mit seinem Ensemble musikalisch einen weiten Bogen vom Frühbarock bis zu zeitgenössischen Kompositionen schlägt.

Heinrich Schütz gilt als „Vater“ der deutschen Musik; zu seinem 350. Todestag erklingt seine Vertonung des 100. Psalms „Jauchzet dem Herren“. In „Rosalind In The Forest Of Arden“ verarbeitet Alfred Reed eine Episode aus William Shakespeares Drama “Wie es euch gefällt.“

Der Franzose Serge Lancen, der 2022 seinen 100. Geburtstag feiern dürfte, beschreibt in „Ouverture pour un matin d‘automne“ einen heraufziehenden Herbstmorgen. Seine „Ukrainische Rhapsodie“ schrieb der Schweizer Franco Cesarini bereits im jugendlichen Alter, die Stadtmusik spielt seine Komposition auch als Reminiszenz an das ukrainische Volk, das gegenwärtig seine Heimat verteidigt. Johann Sebastian Bachs bekannten Choral „Jesus bleibet meine Freude“ hat der US-amerikanische Komponist Stephen Melillo in einem außergewöhnlichen Arrangement und in tiefer Bach-Verehrung als „For The Love Of Johann“ für Blasorchester umgesetzt.

Das Konzert schließt mit „Echoes Of San Marco“ von Johann de Meij. Die vor wenigen Jahren preisgekrönte Komposition des Niederländers basiert auf einer Kanzone von Giovanni Gabrieli, in der das Auditorium in der eindrucksvollen Akustik der Tiengener Kirche mit Echo-Effekten auf den venezianischen Markusplatz entführt wird.

Das Konzert beginnt am Sonntag, 27. November um 17 Uhr; der Eintritt ist frei. Den Erlös einer Spendenkollekte wird die Stadtmusik Tiengen einem Hilfsprojekt in der Ukraine zur Verfügung stellen.